南投賓士女狂撞14車肇逃！路人尖叫畫面曝　她辯服藥精神不佳

記者高堂堯、潘鳳威／南投報導

南投埔里鎮中華路今(19)日上午發生一起交通事故，一名女子駕駛白色賓士車，不明原因擦撞路邊停放的5部機車及9部汽車後肇逃，所幸警方即時攔停，才未釀更大意外。肇事女子輕微受傷且無酒駕情事，初步依違反道交條例第62條告發，另採集尿液釐清有無毒駕情事。

▲南投埔里鎮中華路今日上午發生一起車禍肇逃事件 。（圖／記者高堂堯翻攝）

監視器畫面顯示，62歲宋姓女子上午開著白色賓士車行經中華路時，不明原因緩慢偏離車道，先是撞上一輛路邊停放的汽車，但卻未下車察看，僅短暫停留數秒便繼續往前開，接連又擦撞多部汽、機車。路旁民眾嚇傻尖叫，所幸警方迅速到場將其攔停並喝令下車接受盤查。

警方表示，事故共造成5部機車及9部汽車毀損。宋女臉部受傷酒測值為0，她自稱前一晚服用助眠藥物，導致精神狀況不佳而肇事。員警已調閱路口監視器及行車記錄器釐清事故原因，初步依道路交通管理處罰條例第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」，另採集尿液檢驗有無毒駕情事。

警方提醒，精神不佳或服藥後切勿開車，上路務必注意安全；發生非輕微交通事故時，無論是否有人受傷，均應依規報警處理，不得擅自離開現場。