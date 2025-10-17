　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹無照酒駕慣犯撞死人肇逃！8小時後落網酒測值達1　判刑6年半

▲桃園市高姓男子2017年元旦凌晨無照駕駛小黃，行經大溪區復興路與文化路口處時，疑超速撞上酒駕且無照雙載的張姓與簡姓少年，導致雙雙傷重慘死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳繹璋酒後無照上路，撞死人逃逸，8小時候還測得1mg/L酒精濃度。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／新竹報導

新竹縣竹北市中正西路去年（2024）11月發生一起酒駕撞死人肇逃事件，48歲陳繹璋在友人家飲酒後酒駕上路，在新竹縣竹北市撞死行人曾姓男子後未停車救人、直接逃逸。新竹地方法院依酒駕致死罪判處5年6月、肇事逃逸罪判處1年6月，合併應執行6年6月徒刑，全案仍可上訴。

據了解，陳繹璋駕照早已遭註銷，10年前就曾因酒駕遭判刑，去年11月9日晚間在新豐鄉友人家飲酒後，隔日凌晨4時許駕車行經竹北市中正西路，撞上橫越馬路的曾男，事發後陳男未下車查看、也未報警救援，反而駕車逃離現場。曾男遭撞後頭胸部重創、多處骨折，送醫搶救後仍於1個多小時後宣告不治。警方循線調查，相隔8小時後逮捕陳繹璋，當時酒測值竟還高達1.00mg/L。

法官審酌，陳繹璋10年前才因酒駕遭判刑確定，卻未吸取教訓，明知酒後駕車可能害人喪命，卻再度犯案，且事後逃逸毫無悔意，嚴重危害公共安全；雖於庭上坦承犯行並與死者家屬達成部分和解，但尚未履行全額賠償，考量其經濟狀況與悔意，最終判處酒駕致死罪5年6月、肇事逃逸罪1年6月，合併應執行6年6月徒刑，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷
快訊／台灣大賽G1先發投手出爐
小S回來了！Lulu老公、前男友修羅場　金鐘獎今5大看點
快訊／新堰塞湖快溢淹　居民、電廠員工緊急撤離
快訊／台灣大賽雙方陣容出爐
性感女沒錢付車資！真實身分眾人驚呆　腳銬勾破黑絲
快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥請辭
快訊／新堰塞湖6點溢淹！發布緊急訊息：盡速離開太魯閣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷　癱軟倒地送醫搶救

獨／當車手「每天破5單」！為替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命

28歲醉男闖靜宜女宿！脫到剩內褲嚇壞學生　警管束後衝超商鬧事

快訊／台8線靳珩隧道旁出現堰塞湖　民樂部落、東部電廠員工急撤離

酒駕值「超過4倍」自撞亡！家屬求償千萬國賠　二審逆轉這樣判

快訊／坪林小貨車翻落4層樓深山谷　駕駛受困車內警消搶救中

準「風神」逼近！宜蘭阿玉山2山友失聯中　勇消搶時間持續搜救

快訊／堰塞湖傍晚6點將溢淹！花蓮縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

花蓮立霧溪「每小時漲70cm」！新堰塞湖情勢緊急　撤離與否討論中

快訊／花蓮立霧溪新堰塞湖「有溢流風險」！　林業署發布紅色警戒

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷　癱軟倒地送醫搶救

獨／當車手「每天破5單」！為替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命

28歲醉男闖靜宜女宿！脫到剩內褲嚇壞學生　警管束後衝超商鬧事

快訊／台8線靳珩隧道旁出現堰塞湖　民樂部落、東部電廠員工急撤離

酒駕值「超過4倍」自撞亡！家屬求償千萬國賠　二審逆轉這樣判

快訊／坪林小貨車翻落4層樓深山谷　駕駛受困車內警消搶救中

準「風神」逼近！宜蘭阿玉山2山友失聯中　勇消搶時間持續搜救

快訊／堰塞湖傍晚6點將溢淹！花蓮縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

花蓮立霧溪「每小時漲70cm」！新堰塞湖情勢緊急　撤離與否討論中

快訊／花蓮立霧溪新堰塞湖「有溢流風險」！　林業署發布紅色警戒

詹子賢父喪後歸隊　平野惠一：我相信他

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

顏正國《少年吔，安啦！》珍重再見場告別！高捷出席送老友　收益捐助更生人

南韓大學生赴柬埔寨遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍！曝光包機進度

跟安芝儇一起做公益！「#CheerUpAn」挑戰邀粉絲一同行善

蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷　癱軟倒地送醫搶救

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

台灣大賽G1先發投手確定　魔神樂VS羅戈

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

社會熱門新聞

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

快訊／昨才通報失蹤！台鐵內灣支線17歲少年倒臥鐵軌亡

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡

八卦山新地標「快到靠北」　2人慘斷手斷腳

高院法官遭亞塞拜然遣返　法官協會：遺憾

軍人偷鞋猥褻　女乘客嚇壞

樹林警涉助詐團查165帳戶　遭屏東地院裁定收押

即／彭文正輸了　張惇涵、張文蘭一審無罪

更多熱門

相關新聞

酒駕4犯男搬「台積電」求情　法官打臉

酒駕4犯男搬「台積電」求情　法官打臉

男子阿輝（化名）先前有3次酒駕紀錄，今年第4次酒駕被抓，甚至發生車禍事故，因而必須入監服刑5個月，併科罰金1萬元。阿輝辯稱距離上次酒駕已經過了12年，一時失察才會觸法，他還搬出「台積電工程」求情，希望能獲得易科罰金的機會，但仍被高雄地院法官裁定駁回。

買不到飲品罵「幹~」　遭店家取消購買權利！兩派吵翻

買不到飲品罵「幹~」　遭店家取消購買權利！兩派吵翻

逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠：面對傷害我選擇原諒

逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠：面對傷害我選擇原諒

新竹縣佈建托育場所、敬老卡服務升級

新竹縣佈建托育場所、敬老卡服務升級

新竹女墜9m深和平橋　命危搶救中

新竹女墜9m深和平橋　命危搶救中

關鍵字：

新竹無照酒駕肇逃

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面