新竹無照酒駕慣犯撞死人肇逃！8小時後落網酒測值達1　判刑6年半

▲陳繹璋酒後無照上路，撞死人逃逸，8小時候還測得1mg/L酒精濃度。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／新竹報導

新竹縣竹北市中正西路去年（2024）11月發生一起酒駕撞死人肇逃事件，48歲陳繹璋在友人家飲酒後酒駕上路，在新竹縣竹北市撞死行人曾姓男子後未停車救人、直接逃逸。新竹地方法院依酒駕致死罪判處5年6月、肇事逃逸罪判處1年6月，合併應執行6年6月徒刑，全案仍可上訴。

據了解，陳繹璋駕照早已遭註銷，10年前就曾因酒駕遭判刑，去年11月9日晚間在新豐鄉友人家飲酒後，隔日凌晨4時許駕車行經竹北市中正西路，撞上橫越馬路的曾男，事發後陳男未下車查看、也未報警救援，反而駕車逃離現場。曾男遭撞後頭胸部重創、多處骨折，送醫搶救後仍於1個多小時後宣告不治。警方循線調查，相隔8小時後逮捕陳繹璋，當時酒測值竟還高達1.00mg/L。

法官審酌，陳繹璋10年前才因酒駕遭判刑確定，卻未吸取教訓，明知酒後駕車可能害人喪命，卻再度犯案，且事後逃逸毫無悔意，嚴重危害公共安全；雖於庭上坦承犯行並與死者家屬達成部分和解，但尚未履行全額賠償，考量其經濟狀況與悔意，最終判處酒駕致死罪5年6月、肇事逃逸罪1年6月，合併應執行6年6月徒刑，全案仍可上訴。