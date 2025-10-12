行人地獄再現！左營白車右轉未禮讓　斑馬線老翁慘遭撞倒地

記者吳世龍／高雄報導

又見行人地獄！高雄左營區8日晚間發生一起行人遭撞的車禍。一名35歲喬姓駕駛開著自小客車，西向南準備右轉博愛二路時，竟然無視斑馬線上的66歲陳姓老翁，當場「砰！」擦撞正在過馬路的陳翁，導致老翁瞬間倒地、手腳多處擦挫傷！所幸老翁意識清楚，由於喬男的違規事實明確，警方直接對喬男開罰，最高恐噴3萬6千元罰鍰外，駕照也將被吊扣1年。

▲喬姓男子駕車右轉時，擦撞正在過馬路的陳翁，導致陳瞬間倒地。（圖／翻攝wowtchout-地圖型行車影像分享平台）

左營分局指出，這起「行人地獄」事件發生在10月8日晚間8時許，地點是左營區博愛二路與新莊一路口。喬男當時駕駛自小客車，行駛在新莊一路右轉車道，準備轉向博愛二路，卻沒看到正沿新莊一路行人穿越道、從西向東走過馬路的陳翁。由於未依規定停讓，小客車當場擦撞上陳翁，老翁當場重心不穩倒地受傷。

▲▼陳翁遭撞倒地，手腳多處擦挫傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

警消獲報趕抵現場，所幸陳翁只是手腳多處擦挫傷，經119救護人員初步檢視，確認意識清楚無生命危險，無需送醫。喬男則毫髮無傷，經酒測排除酒駕嫌疑。

警方表示，喬男因未停讓行人致人受傷的嚴重違規，依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項，當場製單舉發，駕駛將面臨新臺幣7,200元以上36,000元以下罰鍰，及吊扣駕照一年！詳細肇事原因仍待交通警察大隊進一步分析研判。

警方再次呼籲，駕駛人行經行人穿越道時，務必減速慢行，看到行人一定要「停讓先行」，千萬別心存僥倖，一個疏忽不只讓行人受傷，自己的荷包和駕照也會一起「掰掰」。