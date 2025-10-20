　
地方 地方焦點

夜騎未開車燈遭警攔查！　機車男不即停被開罰最高3600元

▲員警深夜於大同路攔查未開車燈的機車騎士，依法製單舉發。（記者林東良翻攝，下同）

▲員警深夜於大同路攔查未開車燈的機車騎士，依法製單舉發。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局於10月17日深夜11時執勤時，發現一輛機車未開啟車燈行駛，員警依法上前攔查，指示停於路邊受檢，惟騎士未立即停車，員警即下車攔查，依《道路交通管理處罰條例》第42條規定，對「夜間未使用燈光」舉發，可處新台幣1200元至3600元罰鍰。

二分局副分局長陳勇志說明指出，事發於10月17日晚上11時許，巡邏員警行經大同路段，注意到一名約20歲蘇姓男子騎乘機車未開頭燈，立即示意其靠邊停車。惟蘇男未立刻停下並停在馬路中，員警見狀即下車上前指示，最終將其攔下盤查，警方最後依《道路交通管理處罰條例》第42條規定，對「夜間未使用燈光」舉發，可處新台幣1200元至3600元罰鍰。

▲員警深夜於大同路攔查未開車燈的機車騎士，依法製單舉發。（記者林東良翻攝，下同）

警方強調員警全程依程序辦理，全程未發生追逐、推擠或碰撞狀況，亦未有外界揣測之粗暴執法情形，僅對違規行為舉發，並無強硬追車情事。而蘇男在攔查過程中語氣不佳，警方呼籲，民眾遇攔查應冷靜配合，切勿噴不雅言詞或情緒性語句，以免觸犯《社會秩序維護法》或妨害公務罪。

二分局呼籲，夜間行車務必確認車燈正常使用，不僅避免受罰，更關乎自身及他人行車安全，也提醒駕駛人遇警方執法，應即時停車、尊重指令，維護交通與社會秩序。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網傳警追酒駕壓壞盆栽？南警澄清無追逐、駕駛拒測無照遭開罰

網傳警追酒駕壓壞盆栽？南警澄清無追逐、駕駛拒測無照遭開罰

針對網路流傳「警方追逐酒駕壓壞店家盆栽」影片與說法，台南市警六警分局出面澄清並非事實，鹽埕派出所所長高世賢表示，19日下午4時許，員警執勤行經新興路段時，發現機車後座乘客未戴安全帽，即上前攔查，駕駛拒測又無照遭開罰，並未發生任何追逐情形。

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

獨／騎士超車「比中指」　老司機：哪裡得罪他？

獨／騎士超車「比中指」　老司機：哪裡得罪他？

台鐵「2起人員資格不符」再挨罰　鐵道局祭120萬罰單

台鐵「2起人員資格不符」再挨罰　鐵道局祭120萬罰單

澆花惹怒小吃店老闆　暴走嗆尬您配

澆花惹怒小吃店老闆　暴走嗆尬您配

