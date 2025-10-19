獨／路怒症來了！騎士超車「比中指」　老司機：哪裡得罪他？

記者吳奕靖／新北報導

新北市中和區的呂先生向《東森新媒體ETtoday》投訴指出，自己在正常行駛的情況下，竟無故遭到一名機車騎士比出「中指」挑釁。呂先生對此感到又錯愕又氣憤，表示將持影像報警提告，要求騎士出面說明。

▲這名騎士經過時，刻意比出了「中指」不雅手勢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據呂先生提供的行車記錄器畫面，事發在18日上午11點38分左右，地點在新北市板橋區環河西路四段。當時他駕駛車輛行駛在內側車道上，速度平穩，前後車距正常，並無違規或危險駕駛情形。同時畫面顯示，在影片約0分15秒處，一輛雙載機車從右側超車後迅速切入前方，隨後另一名男騎士從右側車道超越，卻在經過車頭時突然回頭，朝駕駛座方向比出侮辱性的「中指」手勢，整個過程被完整錄下。

▲這名騎士經過時，刻意比出了「中指」不雅手勢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲車道旁還可以看到兩部車輛紅線違停，呂先生不解為何要對他比出不雅手勢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂先生氣憤表示，他全程遵守交通規則，車速大約維持在44公里／小時，也沒有按喇叭或挑釁對方，完全不明白為何會遭到如此對待。「我整段路都好好的開在車道上，不知道自己哪裡得罪他了，他竟然先是對我按喇叭，而騎過去之後還特地回頭比中指！」他說。

他補充指出：「我車上還載著爸媽，也連續行進、沒突然停車，我真的沒亂開車」。由於騎士的舉動疑似涉及《刑法》第309條公然侮辱罪，呂先生已前往轄區派出所報案，並提供完整影像畫面，希望警方能依車牌號碼追查該名騎士身分，他強調不是想與人糾纏，而是希望透過法律手段讓對方了解「路怒不是宣洩情緒的理由」，也提醒民眾行車時應保持冷靜與禮讓，否則一個手勢，恐怕就會讓自己陷入官司。