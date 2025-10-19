　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵「2起人員資格不符」再挨罰　鐵道局祭120萬罰單

▲▼慈濟9月2日從崇德火車站搭乘工程維修車前往和仁=崇德間臺鐵小清水溪橋(西正線)慰問工程人員。(圖為慈濟基金會提供)

▲台鐵發生2起人員資格不符事件遭鐵道局開罰，圖與事件無關。(示意資料圖／台鐵公司提供)

記者李姿慧／台北報導

台鐵再爆2起違規事件遭鐵道局開罰，包括潮州站派任未完成訓練的運轉員單獨作業、工程維修車駕駛未做適性測驗，鐵道局日前召開評議會通過開罰，共祭出120萬元罰鍰，台鐵公司則對規定有不同看法，因此已向交通部提起訴願。

交通部鐵道局今年再對台鐵開罰，鐵道局指出，今年至7月底止本局鐵路安全行政處分評議會共評議「台鐵潮州站派任未完成訓練運轉員獨立執行業務」及「台鐵派任未適性檢查之維修工程車駕駛執行駕駛勤務」2案，經評議皆成立，2案皆各裁罰60萬元。總計該兩案共開罰120萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中台鐵「潮州站派任未完成訓練運轉員獨立執行業務」案，主要是鐵道局接獲民眾檢舉，去年10月8日台鐵潮州站一名運轉員仍在見習期間，卻獨自負責月台行車設備及出發號誌操作，現場未有值班站長在旁監督。該行為違反《鐵路法》第56條之4第2項規定，應於派任前完成訓練及合格檢定，經鐵道局調查及評議會討論後，於今年6月裁罰60萬元。

第二案「派任未適性檢查之維修工程車駕駛執行駕駛勤務」，則是鐵道局在檢查時發現，台鐵工程維修車駕駛未依規定接受適性檢查。工程維修車多在夜間封鎖時段、無旅客列車運行期間執行軌道維護作業，雖不須有駕照等證照，但依法仍須完成適性檢查。因該名駕駛未辦理相關檢查，經評議後，鐵道局日前也正式對台鐵裁罰60萬元。

對此，台鐵公司說明，有關「台鐵派任未適性檢查之維修工程車駕駛執行駕駛勤務」1案，系因鐵道局按鐵路法規定，鐵路駕駛應經適性檢查合格方得執行業務，惟該道班同仁於夜間封鎖時段，駕駛維修車從事路線保養工作，按第14條第一項規定：「基於養護、搶修救援，⋯不受前條第一項規定。」基於此，台鐵公司已向交通部提起訴願中。

台鐵公司表示，該案係工務同仁於執行夜間維修養護作業，依照規定指派指導員陪檢並遵守安全規定。該員工持有合法工作證及檢查合格證書，並已通過技能與體格檢查，未違反《鐵路法》第56條第4項有關行車人員之技能與體格規定。

另針對「潮州站派任未完成訓練運轉員獨立執行業務」案，台鐵公司表示，南區營運處於6月中旬接獲鐵道局裁處書後，業已於7月初向交通部提起訴願，復於10月初接獲交通部訴願駁回決定書，訴願不成立。

台鐵指出，該案係潮州站主管未依照規定，於該員工見習期間尚未取得工作證照前，即令其單獨操作開車號訊設備，遭鐵道局認定違反《鐵路法》第56條之4第2項之規定，依法裁處新台幣60萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡康永金鐘後首發文！「很在意小S得不得獎」原因太暖
相戀10年沒離開過花蓮！　癌末男終於圓夢
大谷翔平締造5大「史上首次」！　美媒驚嘆傳奇
「嬰屍裝飼料袋」　相驗結果曝
快訊／大雷雨轟北北基　持續1小時
20坪小三房降價售「半年仍賣不掉」　網點致命傷
載柯佳嬿參加金鐘「司機是坤達」！　車內互動超甜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

共伴效應發威！北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

台鐵「2起人員資格不符」再挨罰　鐵道局祭120萬罰單

快訊／09:43台南市安南區規模3.3地震　最大震度2級

快訊／大雷雨轟北北基　持續1小時

上班族「喜歡排休 or 見紅休？」　過來人秒選：2種都做過

Cheap曝「新加坡鞭刑」難比照　台灣受2公約限制

ITF線上旅展機票76折起　飛日本免萬元、往返曼谷4050元起

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

佛光大學教授爆性騷女學生！　噁心訊息曝光

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

共伴效應發威！北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

台鐵「2起人員資格不符」再挨罰　鐵道局祭120萬罰單

快訊／09:43台南市安南區規模3.3地震　最大震度2級

快訊／大雷雨轟北北基　持續1小時

上班族「喜歡排休 or 見紅休？」　過來人秒選：2種都做過

Cheap曝「新加坡鞭刑」難比照　台灣受2公約限制

ITF線上旅展機票76折起　飛日本免萬元、往返曼谷4050元起

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

佛光大學教授爆性騷女學生！　噁心訊息曝光

百貨公司頂級廁所「年花87萬」才能解鎖！　奢華內部曝光

蔡康永金鐘後首發文！「很在意小S得不得獎」認了這次是例外 原因太暖

BLACKPINK台灣開唱　Rosé空檔吃舊振南鳳梨酥、喝50嵐波霸奶茶

女神同款get！Rosé高雄開唱吃鳳梨酥　答案揭曉是「這家在地品牌」

相戀10年沒離開過花蓮！癌末男與女友「羅東夜市約會」圓夢

鄭麗文9月低調參拜姜太公「卦象勝券在握」　道場提早多日先恭賀

鄭麗文稱2026新北必國民黨　黃國昌曝昨與柯文哲談事：不會固執己見

打造「居家高級感」不用花大錢　掌握4重點就能有品味

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

大谷翔平1戰締造5大「史上首次」！美媒驚嘆傳奇：屬於他的夜晚

朱芯儀重現《犀利》小三金句　入圍就肯定？苗可麗：去係啦

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因

老人逼「孕婦讓座」被拒竟嗆：妳別再生了

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

邰智源神還原「沒出息」　王世堅本人回應了

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

六福村搭小火車　驚見龍捲風掃過疣豬

太魯閣8地區今停班課！　立霧溪堰塞湖淹沒中橫

台南排水溝驚見超巨綠鬣蜥　體型嚇壞網友

更多熱門

相關新聞

加熱菸全下架「業者說數量難估」　國健署長撂重話：看到就罰

加熱菸全下架「業者說數量難估」　國健署長撂重話：看到就罰

加熱菸昨日開賣就因包裝未標示尼古丁含量遭勒令下架，但是今（18）早網路上有網友分享還能購入。衛福部國健署長沈靜芬強調，昨晚已經緊急通知業者下架，今日中午更正式函文通知菸商與販售業者，後續只要發現不合法產品就會開罰；遭下架的8品項加熱菸要再次上市前，需先通過國健署評估，否則不得販售。

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

台鐵爆員工請病假被記曠職　產工怒吼：政府也是惡質資方

台鐵爆員工請病假被記曠職　產工怒吼：政府也是惡質資方

快訊／昨才通報失蹤！台鐵內灣支線17歲少年倒臥鐵軌亡

快訊／昨才通報失蹤！台鐵內灣支線17歲少年倒臥鐵軌亡

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　落跑率高

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　落跑率高

關鍵字：

台鐵違規開罰鐵道局駕駛運轉員

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

金鐘獎／謝盈萱《愛情魔髮師》片段登大螢幕！　PTT笑翻

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面