台鐵「2起人員資格不符」再挨罰　鐵道局祭120萬罰單

▲台鐵發生2起人員資格不符事件遭鐵道局開罰，圖與事件無關。(示意資料圖／台鐵公司提供)

記者李姿慧／台北報導

台鐵再爆2起違規事件遭鐵道局開罰，包括潮州站派任未完成訓練的運轉員單獨作業、工程維修車駕駛未做適性測驗，鐵道局日前召開評議會通過開罰，共祭出120萬元罰鍰，台鐵公司則對規定有不同看法，因此已向交通部提起訴願。

交通部鐵道局今年再對台鐵開罰，鐵道局指出，今年至7月底止本局鐵路安全行政處分評議會共評議「台鐵潮州站派任未完成訓練運轉員獨立執行業務」及「台鐵派任未適性檢查之維修工程車駕駛執行駕駛勤務」2案，經評議皆成立，2案皆各裁罰60萬元。總計該兩案共開罰120萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中台鐵「潮州站派任未完成訓練運轉員獨立執行業務」案，主要是鐵道局接獲民眾檢舉，去年10月8日台鐵潮州站一名運轉員仍在見習期間，卻獨自負責月台行車設備及出發號誌操作，現場未有值班站長在旁監督。該行為違反《鐵路法》第56條之4第2項規定，應於派任前完成訓練及合格檢定，經鐵道局調查及評議會討論後，於今年6月裁罰60萬元。

第二案「派任未適性檢查之維修工程車駕駛執行駕駛勤務」，則是鐵道局在檢查時發現，台鐵工程維修車駕駛未依規定接受適性檢查。工程維修車多在夜間封鎖時段、無旅客列車運行期間執行軌道維護作業，雖不須有駕照等證照，但依法仍須完成適性檢查。因該名駕駛未辦理相關檢查，經評議後，鐵道局日前也正式對台鐵裁罰60萬元。

對此，台鐵公司說明，有關「台鐵派任未適性檢查之維修工程車駕駛執行駕駛勤務」1案，系因鐵道局按鐵路法規定，鐵路駕駛應經適性檢查合格方得執行業務，惟該道班同仁於夜間封鎖時段，駕駛維修車從事路線保養工作，按第14條第一項規定：「基於養護、搶修救援，⋯不受前條第一項規定。」基於此，台鐵公司已向交通部提起訴願中。

台鐵公司表示，該案係工務同仁於執行夜間維修養護作業，依照規定指派指導員陪檢並遵守安全規定。該員工持有合法工作證及檢查合格證書，並已通過技能與體格檢查，未違反《鐵路法》第56條第4項有關行車人員之技能與體格規定。

另針對「潮州站派任未完成訓練運轉員獨立執行業務」案，台鐵公司表示，南區營運處於6月中旬接獲鐵道局裁處書後，業已於7月初向交通部提起訴願，復於10月初接獲交通部訴願駁回決定書，訴願不成立。

台鐵指出，該案係潮州站主管未依照規定，於該員工見習期間尚未取得工作證照前，即令其單獨操作開車號訊設備，遭鐵道局認定違反《鐵路法》第56條之4第2項之規定，依法裁處新台幣60萬元。