《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱！台東以音樂療癒心靈

▲《解憂祭－下班音樂節》南迴開唱。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府連續四年舉辦「解憂祭」療癒系列活動，18日下午3時至晚間9時30分在大武鄉來來飯店對面海岸地熱鬧登場的《解憂祭－下班音樂節》，以「心理健康」為核心主題，融合音樂、自然與市集療癒能量，吸引近700名民眾共襄盛舉。大家齊聚山海之間，在音樂與海風中釋放壓力、療癒身心，為週末午後注入滿滿正能量。

音樂節邀請排灣族少女樂團、張淦勛、流氓阿德、胡凱兒與金曲歌手謝震廷輪番登台，現場氣氛熱烈。舞台背倚青山、面向大海，樂音隨海風流動，讓參與者在自然交響中獲得最純粹的放鬆。現場同時設有「療癒系市集」，聚集在地品牌與手作攤位，展現臺東的慢活魅力；特別設計的「土司博覽會」更將人氣吐司店搬進音樂節現場，香氣隨風飄散，成為活動人氣焦點。

台東縣政府指出，「解憂祭」打破一般人對「療癒」的想像，結合地方特色與音樂節形式，鼓勵民眾以更輕鬆的方式關注心理健康議題。透過音樂、藝術與互動活動，幫助人們檢視自我身心狀態、釋放情緒壓力。《下班音樂節》作為今年「解憂祭」的壓軸場，期盼讓參與者補充能量、重新出發。

衛生局表示，今年「解憂祭」邁入第4屆，延續去年廣受好評的「台東假單」計畫，邀請長期處於高壓職場的民眾來台東「請假生活」，體驗在地文化、重拾生活節奏。今年活動更結合大洋舟協會的南島航海文化、撒基努大哥的獵人學校探索、香氛調製與搖擺舞課程等多元活動，鼓勵民眾透過身體感知與文化體驗，重新建立生活步調與內在平衡。

自創辦以來，「解憂祭」已成為台東代表性的療癒品牌，不僅串聯在地店家與青年創業團體，也凝聚了土地溫度與社會關懷。縣府強調，將持續透過創新的心理健康推廣方式，讓民眾在自然與文化的擁抱中找到勇氣與力量，讓臺東成為最懂生活、最能療癒心靈的城市。