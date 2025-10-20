　
國際

巨蟑攻入日本九州！「人孔蓋瘋狂竄出」嚇壞居民　暴增原因曝光

▲▼日本九州福岡縣福岡市街景。高溫,酷暑,熱浪（圖／達志影像／美聯社）

▲九州北部的美洲蟑螂數量急劇上升。圖為福岡市街景。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本室內體型最大、台灣也很常見的「美洲蟑螂」如今在日本九州北部大量繁殖，福岡市居民目擊通報案例激增，甚至從馬路人孔蓋瘋狂竄出。專家指出，這是因為全球暖化導致。

《西日本新聞》報導，福岡市早良區一名61歲男性驚恐表示，今年夏天家中出現前所未見的巨型蟑螂，「體型巨大，數量也多得嚇人」。他7月迄今已經發現大約30隻，僅2、3隻是以前常見的黑色小蟑螂，另外高達9成明顯不同，「有點褐色又帶有白色環狀花紋」，上網查詢後才知道是美洲蟑螂。

九州大學綜合研究博物館51歲准教授丸山宗利表示，「毫無疑問，牠們從2、3年前開始在九州北部急劇增加。夏夜在外行走，看見的幾乎都是美洲蟑螂。」

▲▼人孔蓋,水溝蓋,下水道,下水溝。（圖／VCG）

▲蟑螂從人孔蓋竄出的通報案件也跟著激增。（圖／VCG）

這種蟑螂身長約30至40毫米，原產於非洲而不耐寒，若氣溫持續落在5°C以下1個月左右就會死亡，過去隨著貨物從沖繩「登陸」九州北部，只能在建築物鍋爐房或一直開暖氣的繁華街道角落苟延殘喘，如今數量卻足以匹敵常見的黑色小蟑螂，甚至已經「完全紮根」，原因就是全球暖化。

根據氣象台數據，福岡市2月平均最低溫從1921至1925年的1.24°C，成長至2021至2025年的4.92°C。隨著氣溫上升，美洲蟑螂不只棲息地擴大，持續酷暑也延長牠們在室外活動及繁殖的時間。

報導指出，特別值得注意的是通往下水道的人孔蓋，其內部環境類似洞穴，比室外溫暖潮濕，還有廚餘等食物來源，而且沒有天敵，簡直是美洲蟑螂的「樂園」。

2020至2024年，福岡市府累計接獲215起蟑螂爬出人孔蓋的投訴案，同期透過橡膠蓋封堵160個人孔蓋。下水道管理課呼籲勿將廚餘和廢油倒入排水溝，而是當成可燃垃圾處理，「這是防治蟑螂的有效措施」。

