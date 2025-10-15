　
地球氣候突破臨界點！珊瑚瀕死、洋流將崩　專家曝唯一轉機

▲▼地球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲地球首個無法逆轉的「氣候臨界點」已悄然被跨越 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

由160位來自全球的科學家共同撰寫的一份重磅報告指出，地球首個無法逆轉的「氣候臨界點」已悄然被跨越，隨著化石燃料持續燃燒、全球氣溫飆升，最先無法承受的正是海洋中的暖水珊瑚（warm water corals），人類正親眼見證珊瑚礁的集體崩解。不過，專家也表示，隨著乾淨能源發展，地球仍有一線希望。

根據CNN報導，報告內容顯示，自2023年以來，全球正歷經史上最嚴重的珊瑚白化（coral bleaching）事件，高溫海水導致超過80%的珊瑚礁受創。英國世界自然基金會（World Wildlife Fund UK）首席科學顧問巴瑞特（Mike Barrett）警告，「我們已將珊瑚礁推向它們所能承受的極限」，若無法逆轉暖化趨勢，「我們所熟悉的珊瑚礁將不復存在」。

不只珊瑚危在旦夕，報告更指出，地球正朝向更多「臨界點」（tipping points）邁進，而這些臨界點一旦被觸發，恐將對整個星球帶來毀滅性衝擊。尤其在全球升溫幾乎無法避免突破1.5°C這道國際公認的警戒線之際，災難風險已逼近警鈴大作的程度。

「完全沒機會復育了」大堡礁珊瑚白化綿延1500公里 （圖／路透社）

▲澳洲大堡礁正在發生大規模珊瑚白化。（圖／路透社）

其中最受關注的，便是「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation）的潰散可能性。這套主宰全球氣候的洋流系統若崩潰，將導致部分地區陷入嚴寒、其他地區酷熱異常，季風週期混亂、海平面飆升，對人類社會與自然生態構成前所未有的挑戰。

巴瑞特直言，「現在的風險是，這場崩潰很可能會在當今世代的有生之年發生。」挪威奧斯陸大學（University of Oslo）社會學與人文地理學系研究員米爾科瑞特（Manjana Milkoreit）也指出，世界根本沒準備好面對這些災變性的轉折，「目前的政策與協議，只適用於逐步變化，完全無法應對這種突發性、不可逆、彼此連鎖的劇烈轉變。」

報告呼籲各國必須迅速行動，英國艾希特大學（University of Exeter）全球系統研究所（Global Systems Institute）教授倫頓（Tim Lenton）坦言，全球勢必超過1.5°C門檻，「但關鍵在於盡可能減少後續升溫，並設法讓氣溫快速降回來。」

即使現況令人擔憂，報告仍透露一些正面訊號。例如太陽能、電動車、電池與熱泵等低碳技術的全球加速發展，正在改寫能源版圖。報告指出，一旦這些乾淨能源替代高污染技術，舊系統「幾乎不可能回頭」，顯示全球能源轉型已進入拐點。

這份報告的發布時機也格外關鍵，正值各國準備齊聚巴西參加聯合國年度氣候大會COP30，會中各國將公布未來十年的減碳目標。

巴瑞特強調，「這份報告必須成為全球的警鐘。如果我們現在不果斷採取行動，亞馬遜雨林、兩極冰蓋（polar ice sheets）與關鍵洋流系統都將接連瓦解，後果將是全人類共同面對的巨大災難。」

