吃完鹽酥雞！丟竹籤前「多1動作」差很大　急診醫：常有人被暗算

很多小吃都會附上竹籤，方便民眾刺來吃。近日急診醫師「達特傑生」發文分享，大家在吃鹽酥雞、東山鴨頭等小吃時，可能會使用木叉，如果大家在丟掉之前，可以把尖端壓下去一點，或許就可以避免收垃圾的人受傷！

急診醫師「達特傑生」在Threads上發文表示，很多人都會吃鹽酥雞、東山鴨頭等小吃，建議大家如果有使用到木叉，可以在丟掉之前，「順手把尖端弄凹」。他透露，收垃圾的病人常常在擠壓垃圾桶時「被暗算」，且通常是阿嬤、爸爸、媽媽和弟弟。

急診醫師「達特傑生」說，「這種puncture wound比較麻煩，通常都會需要服用預防性抗生素」，所以如果在丟棄前，能夠順手壓下去，就會好很多。他也在串文下透露，他有一次就是在收拾時被戳到，「整個牙起來！罵翻自己」，所以才會以自身經歷分享。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我都會說我不要竹籤，就是因為我怕會傷到人」、「竹籤、竹筷我都會對折，再同方向放進手提袋或餐盒底部，以免戳破垃圾袋」、「我會特別用衛生紙把木叉尖尖的地方包起來」。也有醫檢師表示，「太重要了這篇！小小一支木叉，可能換來一週的抗生素療程，急診真的常見這種『無心卻很傷人』的傷口」。

