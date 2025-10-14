　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃完鹽酥雞！丟竹籤前「多1動作」差很大　急診醫：常有人被暗算

▲▼ 。（圖／@doctor_jason_授權引用）

▲只要多一個動作，就可以避免收垃圾的人受傷。（圖／@doctor_jason_授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多小吃都會附上竹籤，方便民眾刺來吃。近日急診醫師「達特傑生」發文分享，大家在吃鹽酥雞、東山鴨頭等小吃時，可能會使用木叉，如果大家在丟掉之前，可以把尖端壓下去一點，或許就可以避免收垃圾的人受傷！

急診醫師「達特傑生」在Threads上發文表示，很多人都會吃鹽酥雞、東山鴨頭等小吃，建議大家如果有使用到木叉，可以在丟掉之前，「順手把尖端弄凹」。他透露，收垃圾的病人常常在擠壓垃圾桶時「被暗算」，且通常是阿嬤、爸爸、媽媽和弟弟。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

急診醫師「達特傑生」說，「這種puncture wound比較麻煩，通常都會需要服用預防性抗生素」，所以如果在丟棄前，能夠順手壓下去，就會好很多。他也在串文下透露，他有一次就是在收拾時被戳到，「整個牙起來！罵翻自己」，所以才會以自身經歷分享。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我都會說我不要竹籤，就是因為我怕會傷到人」、「竹籤、竹筷我都會對折，再同方向放進手提袋或餐盒底部，以免戳破垃圾袋」、「我會特別用衛生紙把木叉尖尖的地方包起來」。也有醫檢師表示，「太重要了這篇！小小一支木叉，可能換來一週的抗生素療程，急診真的常見這種『無心卻很傷人』的傷口」。

本文經急診醫師「達特傑生」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
博愛座互毆！女拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹
下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤
拐17台灣人成豬仔！　21歲幹部抓到了
柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次
快訊／李威反悔了！　不當污點證人
快訊／長榮航空高階主管竟是共諜！
交通事故1579人喪命「1縣市最多」　行人死亡不減反增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

故宮推「翠玉白菜」金銀條塊　合作台灣銀行、中央造幣廠打造

高齡駕駛繳照「敬老卡搭車」最高補助1500元　僅11縣市能刷小黃

不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！G老闆編哥：該檢討是制度

買9個翻轉布丁「甜度出乎意料」　營養師曝1黃金時間：減脂也能吃

交通事故7個月1579人喪命　行人死亡「不減反增」

高鐵寧靜車廂上路掀立委關注　交長陳世凱：每一個車廂都應該對親子友善

吃完鹽酥雞！丟竹籤前「多1動作」差很大　急診醫：常有人被暗算

快訊／大雷雨轟屏東！持續30分鐘「防冰雹」

快訊／新北五股熱飆39.3度　10縣市「高溫警示」

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

故宮推「翠玉白菜」金銀條塊　合作台灣銀行、中央造幣廠打造

高齡駕駛繳照「敬老卡搭車」最高補助1500元　僅11縣市能刷小黃

不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！G老闆編哥：該檢討是制度

買9個翻轉布丁「甜度出乎意料」　營養師曝1黃金時間：減脂也能吃

交通事故7個月1579人喪命　行人死亡「不減反增」

高鐵寧靜車廂上路掀立委關注　交長陳世凱：每一個車廂都應該對親子友善

吃完鹽酥雞！丟竹籤前「多1動作」差很大　急診醫：常有人被暗算

快訊／大雷雨轟屏東！持續30分鐘「防冰雹」

快訊／新北五股熱飆39.3度　10縣市「高溫警示」

故宮百年紀念金銀條塊一套賣逾20萬　台銀老董笑喊「已打8折」

平野備戰之餘籌備「大胃王企劃」？隨行翻譯也被點名參戰

當公務員沒成就感！她還壓力大到「想轉1行業」　過來人搖頭

他參加「鋼彈卡牌賽」奪下冠軍！　身份曝光竟是「金曲樂團成員」

張文綺鏟肉6公斤！預告金鐘戰袍「上半身沒穿」　珠寶市值破億拼了

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

被嚇出病來！學生自習課「看恐怖片後送醫」　校方判賠4萬元

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

生活熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

騎車別穿「這款鞋」！名醫示警「一摔腳恐殘」

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

新颱風要來了？　專家：「風神」生成機率7成以上

更多熱門

相關新聞

即／高雄拖板車停紅燈　機車從後撞上騎士送醫

即／高雄拖板車停紅燈　機車從後撞上騎士送醫

高雄市鳥松區中正路453號前路口，今（13）日傍晚6時許發生一起追撞車禍，一名男子騎著機車行經該路口時，疑似未注意車前狀況，直接撞上停等紅燈、載著鋼圈的拖板車，機車卡在拖板車下方，警、消獲報趕到現場，將騎士救出，所幸騎士意識清楚，人已送醫院，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。

亞通客運、大貨車追撞！公路局啟動安全查核　若違規將開罰

亞通客運、大貨車追撞！公路局啟動安全查核　若違規將開罰

國1南下田尾路段6車撞一堆　13人受傷

國1南下田尾路段6車撞一堆　13人受傷

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

池恩齊傷後返一軍　林哲瑄暖心提醒

池恩齊傷後返一軍　林哲瑄暖心提醒

關鍵字：

竹籤木叉垃圾受傷急診醫

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面