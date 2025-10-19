台24線改裝車轟隆聲惹民怨　里港警+環保局取締超速違規16件

▲里港警方結合環保局進行車輛稽查。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台24線是連結三地門與霧臺的重要道路，沿線風景秀麗、部落人文獨特，吸引不少遊客駕車上山賞景。不過，部分駕駛人因超速、改裝車體及排氣管等違規行為，影響居民安寧與用路安全。里港警分局18日結合環保局於三德檢查所執行聯合稽查，針對噪音車與違規改裝車輛加強取締，呼籲駕駛人遵守交通法規，共同維護山區道路安全與生活品質。

里港警分局18日結合環保局在三德檢查所執行聯合稽查，取締改裝排煙管及車體變更等違規，並搭配移動測速照相，共計動員警力、環保局人員10人次，取締違規16件，其中無照駕駛2件、越級駕駛3件、違規改裝車輛排氣管2件、違規改裝機車後照鏡9件，另外通報噪音車召回檢驗1部。

里港警分局表示，自5月起結合警察局交通隊假日於台24線強力執法，並不定時結合監理站、環保局聯合稽查，採不定時定點方式加強取締超速、改裝車體等違規行為，統計今年截至目前共舉發超速1,377件、變更車體設備650件。

組長巴龍祥指出，臺24線進出霧臺各部落路段均設有速限警示標誌，提醒駕駛人遵守速限，避免因車速過快導致事故；另違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，可依《道路交通管理處罰條例》第18條處新臺幣2400元以上罰鍰，並責令檢驗、一年內違反二次以上吊扣牌照三個月；三年內經吊扣牌照二次，再違反者，吊銷牌照。

分局長邱逸樵表示，警方執法沒有假期，將持續針對民眾反映改裝噪音車輛常行駛區域或危險駕車路段加強巡查，加強取締各類交通違規行為，以防止事故發生，維護用路人安全及居民安寧的生活品質。