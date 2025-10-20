阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

▲貨機機身泡在水中、逃生梯彈出。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

阿聯酋航空（Emirates）一架貨機降落香港國際機場時意外墜海，機身斷裂後泡在水中，逃生梯彈出，並且導致2人不幸罹難。該航空公司首度回應指出，事故飛機是由土耳其貨運航空公司「AirACT」代表阿聯酋執飛，4名機組人員全都平安無事。

警方初步調查結果顯示，今日凌晨3時50分左右，阿聯酋航空EK9788班機在降落過程中偏離北跑道，撞上1輛地勤服務車。這架波音747貨機未能及時停下，部分機身滑入北跑道之外的海域，同時將地勤車輛撞落水中。

車上2名地勤人員一度被通報失蹤，稍後第一名30歲男性於清晨5時55分被救起，但卻已無生命跡象，第二名41歲男性被送往北大嶼山醫院搶救後，仍於6時26分宣告不治。

《中央社》引述阿聯酋聲明報導，這架貨機是由土耳其貨運航空公司「AirACT」代表阿聯酋航空執飛，航班編號為EK9788，並且是從自杜拜起飛。

另據《南華早報》，香港機管局機場運行執行總監姚兆聰（Steven Yiu Siu-chung）表示，意外發生時天氣與跑道情況都很安全，符合跑道正常運作的所有條件。目前北跑道關閉中，但南跑道及中跑道仍維持運作，「我們預期今天的營運不會受到任何影響」。

香港民航處總航空交通管制主任容耀威（Wesley Yung）也透露，這架飛機沒有送出任何緊急信號，機場曾經試圖透過無線電聯繫飛行員，但沒有獲得回應。

香港運輸及物流局發言人對2名地勤人員罹難表示哀悼，強調「飛行安全至關重要」，民航意外調查機構也將積極調查事故原因。