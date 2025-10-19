　
地方 地方焦點

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中市和平區屋我尾山今日下午連續兩件山難事件。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區屋我尾山今(19)日下午連續發生兩件山難意外，一人在三角點附近倒地後OHCA，一人腳抽筋由消防局搜救人員分別救援後，一人送醫救治，另一人自行離去。

台中市消防局於19日12時35分接獲民眾報案指稱，在和平區屋我尾山登山步道麗陽線3K處，一行31人其中1名登山客(男性，62歲)突然倒地無呼吸心跳，請求消防局救援。勤務中心立即派遣和平及谷關分隊出動各式消防車3輛、消防人員9名，現場由谷關分隊分隊長蘇進達帶隊前往救援。

搜救人員從大雪山進入於15時29分抵達登山口。14時37分時又接獲勤指中心通報，在屋我尾山1.5k處又有1行5人，現場1名登山客(男性，65歲)疑似雙腳抽筋疼痛無力、無法行走請求協助。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

搜救人員即刻兵分二路分別從林道及北側登山口救援。第一組於15時56分接觸傷患OHCA，現場立即給予CPR、AED急救處置，16時03分開始下撤，於16時41分抵達登山口，傷患交由本局救護車送往東勢農民醫院。第二組由分隊長蘇進達進行救援，在15時30分於1.1K處與蔡姓傷患接觸，其可緩慢行走，後續由搜救人員陪同下撤，於16時46分抵達登山口，傷患表示不需就醫自行離去。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

