社會 社會焦點 保障人權

快訊／連假第一天！59歲男登長壽山猝倒昏迷　26人接力搶救仍不治

▲台中市和平區長壽山傳出登山意外 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市和平區長壽山傳出登山意外，一名男登山客猝倒後送醫不治 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

今天是教師節連假第一天，不少民眾選擇登山健行，但台中市和平區的長壽山登山步道今（27）日中午卻驚傳山域事故。一名59歲的賴姓男子與多名友人一同登山，未料在步道約1.9公里處突然倒下，當場失去生命跡象，同行山友緊急向119求援，救護人員趕到現場將人送醫，但無奈搶救後仍宣告不治。

台中市消防局於上午11時18分獲報，立即啟動山域救援機制，派遣和平、東勢分隊共3車8人，並聯合民間搜救團體「台中市搜救協會」18名好手，共計26人，由和平分隊長倪偉騰帶隊火速馳援。

▲登山客骨折。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雪山主峰志佳陽線上午也傳出山域事故！一名獨攀的女登山客疑似腳骨折，向消防人員求助。（圖／記者游瓊華翻攝）

搜救隊伍於中午12時46分自登山口出發，在崎嶇山徑中跋涉近一小時，終於在下午1時40分接觸到賴男。救難人員評估後，發現其已無呼吸心跳，立即施以心肺復甦術（CPR）並搭配自動體外心臟去顫器（AED）電擊，與死神拔河。經初步急救後，隊員們以接力方式輪流搬運傷患下撤，歷經2個多小時的艱辛路程，於下午3時55分成功將他運抵登山口，交由待命的救護車，於下午4時30分送抵東勢農民醫院急救，但經過搶救之後仍回天乏術。

同樣在和平區，雪山主峰志佳陽線上午也傳出山域事故！一名獨攀的女登山客疑似腳骨折，向消防人員求助。台中市消防局獲報後，派遣梨山分隊1車3人，由梨山分隊小隊長姚泳和帶隊整備，並通報消防署及申請空勤直昇機救援；空勤直升機於9月27日13時5分起飛，13時49分抵達雪山主峰志佳陽線開始執行吊掛，14時吊掛成功，14時31分降落清泉崗機場，後續由清泉91載送患者至梧棲童醫院就醫。

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉慘重災情，奪走10多條人命。近日大量物資、救災物品湧入光復鄉，有網友透露，欲捐水到災區，但救災人員反建議捐太陽餅。消息傳出，台中知名太陽餅老店陳允寶泉宣布，將在下週一停下所有產線，專心製作太陽餅，將捐出1.5萬片太陽餅給花蓮災民以及救災人員。

