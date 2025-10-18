吵架翻舊帳　媽怒掏「25年養育收據」按計算機算帳！女兒看傻

▲原PO跟媽媽對育兒有不同的想法。（示意圖／記者周亭瑋攝）



一名人妻表示，最近帶3個月大的女兒回娘家，女兒哭鬧難以哄睡，媽媽看不下去，懷疑她的育兒方式有問題，兩人有了爭執，沒想到媽媽突然出兩大盒子，裡面放滿了她從出生到現在，所有的發票收據，包括奶粉、學費、疫苗費等等，媽媽一邊按計算機一邊怒吼「還要繼續給妳算嗎？」

人妻在Dcard發文，近日帶女兒回娘家，女兒一哭她就立刻抱起來安撫，卻被媽媽指責「會把孩子寵壞、無法獨立」，雙方育兒觀念明顯分歧。她半開玩笑回說「難怪我這麼沒安全感」，沒想到母親當場情緒失控，開始翻舊帳，甚至搬出多年來存放的收據盒。

媽媽在盒子裡存放著，原PO從嬰兒時期的各類支出單據，包括奶粉、學費、電話費、畢業旅行等明細都一一保存。媽媽用按計算機細數養育費用，算到30幾萬後，媽媽怒吼「還要繼續給你算嗎？」更令人傻眼的是，原PO的女兒也被「加入記帳行列」，另一盒收據正記錄著孫女的開銷。

原PO表示，「她只是想表達她花了很多的錢，但是我卻沒有感謝她的好」，媽媽以為她看完會很感動，但她只覺得壓力很大。

貼文曝光，網友驚呼，「情勒還有收據」、「你媽好有恆心跟毅力啊！我也好奇多少錢」、「你媽真適合當會計，單據都保存得好好的」、「這代表...花在你們身上的錢，發票都沒中獎...」、「投資總是要記帳嘛」、「他至少是有對帳的，我爸直接說養我到20歲花了1000萬，要我工作還他」。