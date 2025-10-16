不用羨慕富二代　律師曝「達成4條件」人生就已經PR70！一票點頭

▲網友認為，全家人都健康，沒有醫療支出就贏過很多人了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人認為「會投胎比會投資」重要，有些人一出生就享有最好的資源，贏在起跑點，不過律師林智群卻認為，若父母或兄弟姐妹沒有碰毒品、沉迷賭博、卡債纏身，或是生意失敗導致破產，其實人生就已經是PR70了。貼文一出，還有網友提到，「全家都健健康康，長輩沒有醫療支出，就是PR90了。」

律師林智群在臉書發文，不少人羨慕富二代的命運，認為他們「一出生就贏在起跑點」；不過，他也提醒，若父母或是兄弟姐妹沒碰毒品、賭、卡債，或是做生意失敗導致家庭破產，這樣的出身條件，其實已經是「PR70」的等級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群指出，社會上有許多人，一輩子都被原生家庭拖累，不管是出於責任感還是情感牽絆，最終都難以擺脫那些來自家庭的束縛，「不管是被迫還是自願，最後都是滿肚子委屈怨氣。」

貼文曝光，掀起廣大網友共鳴，「雖然不是富二代，但至少是沒債二代，感恩惜福」、「家裡長輩都很身體健康沒有醫療支出就90%」、「房子不是租的也贏50%以上的年輕人了」、「如果你的父母親不惹事生非，也沒有留負債給你，更沒有留ㄧ身慢性病拖累你，你的人生就贏一半以上了」。

不少人在留言中分享自身遭遇，「家中長輩70歲了，還借錢養小三」、「父親賭，母親負債累累又家暴，有時候是真的蠻羨慕健全的家庭的」、「我母親就是不斷要求我要幫助姊姊，今年我終於看清我就只是工具人，什麼手足情、父母恩，笑話」。