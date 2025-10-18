從青絲到白髮　屏東鑽石婚夫妻攜手見證愛的永恆

▲屏東縣政府重陽敬老鑽石婚表揚大會。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於今(18)日在屏東市維多利亞婚宴會館舉辦「114年重陽敬老鑽石婚表揚大會」，表揚結縭超過60年的佳偶，共有39對佳偶獲得表揚、37對親臨現場。縣長周春米出席主持，並向長輩們獻上最誠摯的祝福，感謝他們一生相扶相持、共同築起溫暖家庭的堡壘，也為社會樹立幸福典範，現場洋溢著濃濃的溫馨與感動。

會中特別邀請長治鄉婚齡滿70年的李開榮、李沈盆麗佳偶，由周縣長偕同佳偶，一起到舞台上參與啟動儀式，共同拉開禮物盒，祝福本縣所有鑽石婚佳偶們，六十載風雨同舟、鑽石婚情意永恆。

縣府社會處表示，為讓平均年齡超過80歲的佳偶們重溫當年結婚時的甜蜜喜悅，特別在活動前聘請攝影師和化妝師到府幫阿公阿嬤拍攝婚紗照，並於表揚大會當日頒贈鑽石婚證書及獎牌，同時邀請子孫全家大小一起出席，見證幸福時刻。

今年表揚佳偶中，婚齡最高的為來自竹田鄉的李双增與曾陸珍，兩人分別95與94歲，於民國43年結婚，共同走過72個年頭。年輕時，他們一同下田耕作、分擔家務與照顧孩子，曾陸珍阿嬤擅長準備節慶料理，李双增阿公則負責推磨、燒柴，夫妻齊心為家庭打拚，胼手胝足建立美滿家園。

家屬李小姐回憶，李阿公於民國47年被徵兵入伍，當時阿嬤懷著第三胎，仍一肩扛起照顧家庭與農作的責任，甚至因過勞昏倒在家門口。多年來，他們以互相扶持的精神撐起一家，教導孩子孝順與愛的價值。如今兩位長輩依然相互攙扶、笑語相伴，展現歷久彌新的愛情，也為重陽節增添最動人的祝福與榜樣。