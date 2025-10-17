工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

▲空服員工會開記者會怒批長榮說謊，淚訴制度害死空服員。（圖／記者莊喬迪攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空空服員抱病執勤，返台住院後離世，長榮航空總經理孫嘉明今率一級主管出面向家屬致歉，沉痛表示空服員病逝是大家心中的痛，並提4大精進方案。不過，桃園市空服員職業工會怒批長榮公然說謊，淚訴「一個空服員死在制度下」，盼長榮改革制度，工會也會前往馬拉松活動陳情。

桃園市空服員職業工會下午3點在長榮大樓外召開記者會，並獻花哀悼病逝的空服員。工會秘書長周聖凱表示，很多空服員很憤怒，特別是聽到記者會談及飛時超時2分鐘沒甚麼，還說會保障馬拉松跑者安全，但沒有說要保護空服員安全，「這並非勞資爭議，而是有個人她走了，台灣空服員群起激憤。」

工會理事趙婕歡則表示，長榮空服員的事情已過了7天，空服員沒有收到內部道歉和說明，制度也沒有改善方案，長榮還公然說謊，「說請假沒交證明沒有懲處，沒有懲處會被催繳嗎？孫姓空服員上午辦告別式、下午被催請假證明，長榮航空還關心長榮馬拉松活動，請問關心過長榮空服員嗎？誰不是起飛、降落時偷偷哭。」

趙婕歡說，長榮航空還提平日、假日請假有多少人，「我們生病無法選擇平日或假日，希望大家不要忘記一個空服員死在這個制度下」，希望長榮航空改革這個制度，也希望孫姓空服員是第一個、也是最後一個。

空服員工會也發起「白玫瑰白絲帶」哀思活動，呼籲社會大眾經過長榮航空時，在門口留下一朵白玫瑰或一枚白絲帶，一起獻花哀思。

雖然長榮航空今出面說明且數度對家屬道歉，並提出精進方案，不過工會強調10月26日仍會前往長榮馬拉松活動陳情，希望讓社會大眾知道真相。

長榮總經理孫嘉明今日下午率領一級主管鞠躬致歉，他表示，並沒有躲起來，孫小姐的離開是大家心中永遠的痛，長榮在第一時間將心力優先投入在最重要的事情上，包括撫慰家屬並釐清事實，且協助處理後續事宜，希望能陪伴家屬走過最艱難的時刻。

長榮也承諾啟動並落實4項精進措施，包括強化健康評估，於服勤前與執勤期間，全面強化執行自我健康狀況評估；其次是落實通報機制，強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制；第三則是提升管理職能，強化管理職能與溝通協作能力，提升決策品質與執行效能；第四則會持續檢視制度，將持續檢視現有的考核評鑑作業。