生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

▲▼空服員職業工會開記者會怒批長榮說謊，淚訴制度害死空服員。（圖／記者莊喬迪攝）

▲空服員工會開記者會怒批長榮說謊，淚訴制度害死空服員。（圖／記者莊喬迪攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空空服員抱病執勤，返台住院後離世，長榮航空總經理孫嘉明今率一級主管出面向家屬致歉，沉痛表示空服員病逝是大家心中的痛，並提4大精進方案。不過，桃園市空服員職業工會怒批長榮公然說謊，淚訴「一個空服員死在制度下」，盼長榮改革制度，工會也會前往馬拉松活動陳情。

桃園市空服員職業工會下午3點在長榮大樓外召開記者會，並獻花哀悼病逝的空服員。工會秘書長周聖凱表示，很多空服員很憤怒，特別是聽到記者會談及飛時超時2分鐘沒甚麼，還說會保障馬拉松跑者安全，但沒有說要保護空服員安全，「這並非勞資爭議，而是有個人她走了，台灣空服員群起激憤。」

工會理事趙婕歡則表示，長榮空服員的事情已過了7天，空服員沒有收到內部道歉和說明，制度也沒有改善方案，長榮還公然說謊，「說請假沒交證明沒有懲處，沒有懲處會被催繳嗎？孫姓空服員上午辦告別式、下午被催請假證明，長榮航空還關心長榮馬拉松活動，請問關心過長榮空服員嗎？誰不是起飛、降落時偷偷哭。」

趙婕歡說，長榮航空還提平日、假日請假有多少人，「我們生病無法選擇平日或假日，希望大家不要忘記一個空服員死在這個制度下」，希望長榮航空改革這個制度，也希望孫姓空服員是第一個、也是最後一個。

空服員工會也發起「白玫瑰白絲帶」哀思活動，呼籲社會大眾經過長榮航空時，在門口留下一朵白玫瑰或一枚白絲帶，一起獻花哀思。

雖然長榮航空今出面說明且數度對家屬道歉，並提出精進方案，不過工會強調10月26日仍會前往長榮馬拉松活動陳情，希望讓社會大眾知道真相。

長榮總經理孫嘉明今日下午率領一級主管鞠躬致歉，他表示，並沒有躲起來，孫小姐的離開是大家心中永遠的痛，長榮在第一時間將心力優先投入在最重要的事情上，包括撫慰家屬並釐清事實，且協助處理後續事宜，希望能陪伴家屬走過最艱難的時刻。

長榮也承諾啟動並落實4項精進措施，包括強化健康評估，於服勤前與執勤期間，全面強化執行自我健康狀況評估；其次是落實通報機制，強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制；第三則是提升管理職能，強化管理職能與溝通協作能力，提升決策品質與執行效能；第四則會持續檢視制度，將持續檢視現有的考核評鑑作業。

10/15 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

相關新聞

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

長榮航空空服員抱病執勤，返台後住院離世。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會日前揚言公司不出面回應，10月26日長榮航空馬拉松活動遞交陳情書。長榮航空總經理孫嘉明今率一級主管出面致歉，並提出精進方案，孫嘉明也表示，馬拉松活動會辦好也會保障跑者安全。

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

長榮認「座艙長沒回報組員生病」瑕疵　提4精進「1周內完成調查」

長榮認「座艙長沒回報組員生病」瑕疵　提4精進「1周內完成調查」

快訊／憶離世空服員「認真敬業」　長榮副總哽咽：任何言語無法彌補

快訊／憶離世空服員「認真敬業」　長榮副總哽咽：任何言語無法彌補

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

