日月潭「撈撈客chill市集」繼續辦　精選在地好物兼文化體驗

▲「撈撈客 chill 市集」目前於信義鄉地利村舉辦。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國慶連假今天開始，日月潭國家風景區管理處主辦的「撈撈客chill 市集」持續於信義鄉地利遊客資訊站進行中，將延續至26日，網羅在地手作、特色美食、文創小物及文化體驗等多元攤位，並結合一日遊遊程，讓遊客能從台中高鐵站出發，展開完整的文化之旅。

日管處指出，本系列活動於4日開幕，遊客除能於市集選購地方職人精心打造的作品，還能親手參與DIY課程，深入認識布農文化，例如開幕當天的布農傳統服飾體驗、溪石彩繪與龍鬚菜花束手作，其他場次則安排「守護精靈種串」、「瑪嘎馥香氛」、「攀樹與敲敲森活樹」等，讓市集成為互動式的文化場域，11、18、26日還將提供烤大豬，讓更多民眾品嘗原鄉美味。

「一日遊」行程方面，內容包含布農族傳統服飾體驗、部落工藝DIY（如溪石彩繪、守護精靈種串、瑪嘎馥香氛等）、部落故事導覽，以及樂舞表演欣賞，部分日期還加入定向越野體驗，讓參與者透過地圖尋找檢查點、探索部落；凡參加手作、文化體驗及遊程者，現場將發放市集折價券，讓遊客能以優惠價格帶走更多在地好物。

日管處表示，本次市集與「南投縣原住民濁水布農林業暨勞動合作社」合作，強調以部落文化、在地產業與旅遊資源的串連，打造沉浸式的文化觀光體驗，將於國慶連假的10、11、12日，18、19日持續登場，並於26日轉至信義鄉人和國民小學，結合「第二屆信義鄉布農勇士定向越野挑戰賽」與「2025信義鄉濁岸音樂會」，帶來運動、音樂與文化交織的一日盛會。