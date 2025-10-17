　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

▲芭蕾酒店。（圖／記者游瓊華攝）

▲螢光檢測燈往床上一照，驚見上一位客人留下的口水、汗漬等噁心體液痕跡，通通現出原形。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中部三家旅宿業者組成「台灣輕奢旅宿萃」聯盟舉辦發表會，首創「科技驗證」。現場關上燈、拿出螢光檢測燈往床上一照，驚見上一位客人留下的口水、汗漬等噁心體液痕跡，通通現出原形，畫面怵目驚心。房務人員更揭密旅客退房後「5大隱形髒污雷區」，顛覆眾人想像，直言「大家誤以為最髒的馬桶，反而乾淨！」

出外旅遊住飯店，最怕住到衛生堪慮的地雷房。但房間內到底哪裡最髒？資深房務人員透露，旅客心中最大的疙瘩「馬桶」，因清潔時會使用消毒水、漂白水強力刷洗，反而是房間內相對乾淨的設備。真正恐怖的「隱形髒污」，全都藏在你想不到的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲芭蕾酒店。（圖／記者游瓊華攝）

▲熱水壺與杯子也是清潔度前五大雷區之一。（圖／記者游瓊華攝）

房務人員列出「5大清潔雷區」，前三名就是每天與你肌膚之親的床墊、枕頭與被套，上面沾滿了看不見的皮屑、口水、汗漬與塵蟎；其次是手上拿的遙控器；最後是熱水壺與杯子。

為回應旅客對住宿衛生的焦慮，台中芭蕾城堡酒店、日月潭晶澤會館與希堤微旅（Hotel M）三家飯店組成「台灣輕奢旅宿萃」聯盟，率先導入「紫外線＋螢光檢測技術」與「深層除蟎清潔程序」，打造全台首見的「科技驗證清潔制度」。

業者直接公開房務人員的清潔驗證流程，房務員手持螢光燈，在看似潔白的保潔墊、枕頭上一掃，螢光反應立刻讓髒污無所遁形。接著啟動專業級除蟎機，透過強力震動與高溫吸除床墊深層的塵蟎與過敏原，讓「乾淨」不再只是主觀感受，而是可被科學驗證的事實。

▲芭蕾酒店。（圖／記者游瓊華攝）

▲芭蕾城堡酒店、晶澤會館與希堤微旅三家創始成員飯店，皆已完成「科技清潔制度」導入。（圖／記者游瓊華攝）

聯盟主理人胡智鈞表示：「對我們來說，奢華不是昂貴的裝潢，而是讓旅人能放心帶孩子入住、安心躺在床上的那份安全感。當看不見的乾淨被看見，才是對旅客最有力的承諾。」

目前，芭蕾城堡酒店、晶澤會館與希堤微旅三家創始成員飯店，皆已完成「科技清潔制度」導入，房務團隊可透過三重驗證程序，即時確認清潔死角與除蟎成效，將旅宿衛生透明化、可視化，為台灣旅宿業樹立「可被驗證的乾淨」新標竿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小S突缺席紅毯！　只剩派翠克、B2現身
獨／BLACKPINK抵台將下榻飯店現況曝　包整層住這套房
風神颱風估明生成　下周3地防豪雨
快訊／劉品言挺8月孕肚現身紅毯！
快訊／新堰塞湖恐溢淹　賴清德下令了！
3.15億大樂透得主領錢了！　只花250元就中獎
75萬韓YTR　穿深V禮服亮麗全場！
快訊／西裝裡面都沒穿！小煜蹦出超大胸肌
快訊／急尋幸運兒！　2張破億彩券得主未現身
陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

人已在急診！焦急男友卻「線上問診」　前台大醫：更失措而已

飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

人已在急診！焦急男友卻「線上問診」　前台大醫：更失措而已

飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

金鐘獎／雷艾美炸出北半球！「胸前大開」畫面超香　高衩一路開到腿根

百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

金鐘獎／劉品言挺8月肚「腳踩12.5cm高跟鞋」走紅毯！曝照超音波超神巧合

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

無人機灑藥力抗紅火蟻　桃市智慧農業陸空雙管齊下

直擊／BLACKPINK開唱倒數！世運彩排「歌單曝光」　他當第一搶周邊

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

金鐘獎／安心亞性感登場！　白羽毛服「大秀深V曲線」閃耀紅毯

【館長15萬交保】新北檢偵訊20分鐘結束：剛剛關了一下下

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

進口菜農藥超標「一票人以為沒吃」　菜販卻曝驚人真相

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

「2025台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於11月1日登場，今（16）日公布第二波嘉賓名單。Fubon Angels韓籍女神南珉貞（台妹小南）、台籍人氣成員禾羽、潔米、沁沁及應援團團長Travis崔維斯，將與臺北富邦勇士籃球隊傳奇球星「野獸」林志傑及隊長蔡文誠共同現身，展現「美女與野獸」的跨界魅力。

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

撈撈客chill市集國慶連假於信義鄉地利持續辦理

撈撈客chill市集國慶連假於信義鄉地利持續辦理

觀光署修法「重罰非法旅宿、旅行業」上路　 最高可罰200萬元

觀光署修法「重罰非法旅宿、旅行業」上路　 最高可罰200萬元

花蓮補助災民短期安置旅宿　169業者配合

花蓮補助災民短期安置旅宿　169業者配合

關鍵字：

旅宿芭蕾日月潭晶澤

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面