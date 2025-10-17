飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

▲螢光檢測燈往床上一照，驚見上一位客人留下的口水、汗漬等噁心體液痕跡，通通現出原形。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中部三家旅宿業者組成「台灣輕奢旅宿萃」聯盟舉辦發表會，首創「科技驗證」。現場關上燈、拿出螢光檢測燈往床上一照，驚見上一位客人留下的口水、汗漬等噁心體液痕跡，通通現出原形，畫面怵目驚心。房務人員更揭密旅客退房後「5大隱形髒污雷區」，顛覆眾人想像，直言「大家誤以為最髒的馬桶，反而乾淨！」

出外旅遊住飯店，最怕住到衛生堪慮的地雷房。但房間內到底哪裡最髒？資深房務人員透露，旅客心中最大的疙瘩「馬桶」，因清潔時會使用消毒水、漂白水強力刷洗，反而是房間內相對乾淨的設備。真正恐怖的「隱形髒污」，全都藏在你想不到的地方。

▲熱水壺與杯子也是清潔度前五大雷區之一。（圖／記者游瓊華攝）



房務人員列出「5大清潔雷區」，前三名就是每天與你肌膚之親的床墊、枕頭與被套，上面沾滿了看不見的皮屑、口水、汗漬與塵蟎；其次是手上拿的遙控器；最後是熱水壺與杯子。

為回應旅客對住宿衛生的焦慮，台中芭蕾城堡酒店、日月潭晶澤會館與希堤微旅（Hotel M）三家飯店組成「台灣輕奢旅宿萃」聯盟，率先導入「紫外線＋螢光檢測技術」與「深層除蟎清潔程序」，打造全台首見的「科技驗證清潔制度」。

業者直接公開房務人員的清潔驗證流程，房務員手持螢光燈，在看似潔白的保潔墊、枕頭上一掃，螢光反應立刻讓髒污無所遁形。接著啟動專業級除蟎機，透過強力震動與高溫吸除床墊深層的塵蟎與過敏原，讓「乾淨」不再只是主觀感受，而是可被科學驗證的事實。

▲芭蕾城堡酒店、晶澤會館與希堤微旅三家創始成員飯店，皆已完成「科技清潔制度」導入。（圖／記者游瓊華攝）



聯盟主理人胡智鈞表示：「對我們來說，奢華不是昂貴的裝潢，而是讓旅人能放心帶孩子入住、安心躺在床上的那份安全感。當看不見的乾淨被看見，才是對旅客最有力的承諾。」

目前，芭蕾城堡酒店、晶澤會館與希堤微旅三家創始成員飯店，皆已完成「科技清潔制度」導入，房務團隊可透過三重驗證程序，即時確認清潔死角與除蟎成效，將旅宿衛生透明化、可視化，為台灣旅宿業樹立「可被驗證的乾淨」新標竿。