火焰木穿鋼鐵長成「雙枝撐頂」！　水道博物館貓雕像上演生命奇蹟

▲火焰木從「幸福召喚」貓造型裝置頭頂竄出，形成罕見生命共生景象。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館入口處的貓型裝置藝術「幸福召喚」，近日成為最吸睛的生命舞台，一株火焰木樹苗今年5月被發現從貓的頭頂冒出，原本只是細小枝芽，如今5個月過去，枝幹不但頂破金屬框架愈發粗壯，甚至又再長出第二根枝條，形成彷彿「雙枝撐頂」的自然奇景，吸引遊客駐足拍照直呼不可思議。

台南社大環境教育講師蘇明志指出，樹木在生長過程中進行光合作用，將養分輸送至幹部與枝條，但穿越金屬鐵環後空間受限，使養分傳輸受阻。火焰木為求生存，選擇在受壓處重新生出側枝，突破限制吸收陽光。未來隨著幹徑持續增粗，不排除樹幹會逐漸將鐵環包覆，這正是生命在困境中展現韌性的最好例證。

此奇景被館方發布於臉書後，引起熱烈回響，不少民眾形容彷彿「龍貓撐傘真實版」，也有人感嘆「藝術遇上生命，勝過所有雕塑語言」。連原創藝術家都留言表示，從未想過作品會與植物如此共生，這是藝術最溫柔、最自然的延伸。

館方表示，經專家評估，目前樹木與裝置結構並無安全疑慮，但後續將持續觀察樹勢變化，並完整紀錄這場「自然與藝術共生」的過程。火焰木用自己的方式回應「幸福召喚」，證明當生命決定向上，最動人的風景往往不是人造，而是自然自己寫下的。