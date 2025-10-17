自問「能為台灣貢獻什麼？」　林右昌PO千字文曝：這陣子逐步有答案

▲民進黨前祕書長林右昌。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨前秘書長林右昌今（17日）在臉書PO出千字文透露，自己過去2個多月在沉澱反省，並自問「在當前政經局勢下，我能夠為台灣貢獻些什麼？」林右昌表示，好友跟他說，台灣政治需要「可被信任的治理力量」，他則自問，「在當前政經局勢下，我能夠為台灣貢獻些什麼？又該做何努力呢？」這陣子，靜下心來反思了很多，也逐步有了方向與答案。

林右昌表示，請辭黨秘書長至今已經2個多月了，在這段時間裡，自己沉澱反省，讓思緒更加澄淨清明，非常感謝大家的關心、鼓勵與鞭策，滿滿的感恩。

林右昌指出，眼前的困難與挑戰的確很多，但抱怨並不會解決問題，指責他人，更無法帶來進步與改變，因為，最大的敵人與障礙，永遠都是自己，而不是別人。

林右昌認為，惟有能夠誠實面對自己的不足與懦弱，才是真正自我改造與蛻變的開始，不過，他也坦言，這道理說來簡單，要做卻很不容易，需要的是智慧與勇氣。

此外，林右昌細數，擔任公職這20多年來，從府院黨的幕僚、基隆市長、部長再到黨祕書長，都是極其難得的際遇，非常感恩有那麼多民主前輩的栽培，更感謝大家一直以來的支持。

林右昌表示，由於一個職務接著一個，而每個職務都是一份責任，自己一向自我要求做什麼要像什麼，也始終全力以赴不敢懈怠，所以也幾乎沒有什麼喘息充電的空檔。

林右昌透露，目前這段時間對他來說其實非常寶貴，自己非常珍惜且喜悅，現在沒有任何的職位與身分，很是海闊天空、自由自在，近來最常做的事情就是放空自己，到處去走走、看看、聽聽。

至於這段時間如何放空自己？林右昌說，他趁機去日本參觀了大阪萬博，也很難得能好好地參觀了國際半導體展與台北國際航太暨國防工業展，看到許多新科技趨勢，得到了許多的專業新知，也聽到了許多振奮人心的成功故事。

林右昌進一步說明，最近比較常去菜市場買菜，順便跟熟識的賣菜阿婆，閒話家常，也順道聽聽修摩托車的師傅吐吐生活上的苦水，還在搭車時，聽計程車司機氣憤地分析政情，綠的、藍的、白的通通罵進去。

林右昌提及，他還去參訪了一些中小企業傳產，在工廠聽黑手頭家們講辛苦與難題，有的轉型成功走出新路，但有更多則是岌岌可危快撐不下去，雖說任何時候都有失敗與成功，但每家工廠背後都是一個個家庭，而且更多時候是民進黨的死忠支持者。

林右昌接著指出，其實私下也去了花蓮、台東、雲林古坑山上，還到了彰化線西、伸港，台中、高雄、甚至台南北門、七股的海邊，但，並沒有告知任何黨公職，只是自己開車單純地深入到各地基層，去轉轉看看。

然而林右昌直言，不管走到那裡，似乎社會上隱隱有著一股躁動不安的氣氛，而且不論是藍綠白那一個政黨的支持者，也不管他是有錢還是辛苦人，對未來好像總有一種說不上來的無力感，特別是許多民進黨與台派的支持者，更是充斥著無比的焦慮和危機感。

林右昌表示，但也就在日前，花蓮光復鄉遭受堰塞湖溢流造成極大的破壞與傷亡，大家又看到台灣人民緊緊團結在一起，有錢出錢有力出力，全台各地救援隊與志工自發性地湧入，數萬名「鏟子超人」塞爆光復車站進行救災，這種熱情無私、同島一命的精神，不但展現出高水準的公民素質，更感動了無數人。

面對不少朋友說，726這頁還沒有翻過去，林右昌認為，藍白兩黨拼江山，政黨之間的爭鬥不會停歇，國際上，美中貿易大戰，俄烏、加薩、巴土的地緣政治衝突不斷，加上台美對等關稅談判尚未結束，台灣高科技產業摸著石頭過河前進投資美國，成敗仍存在著諸多疑慮與不確定性。

林右昌說，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。

林右昌點出，好友跟他說，台灣政治需要「可被信任的治理力量」，他則自問，「在當前政經局勢下，我能夠為台灣貢獻些什麼？又該做何努力呢？」，這陣子，靜下心來反思了很多，也逐步有了方向與答案。

針對這樣的自問，林右昌表示，此時此刻，最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力。

林右昌強調，唯有抱持如此的信念，才能在這個紛亂動盪的時刻，找到一條可以不斷奮鬥前進的道路，才能累積具備充足的能力，找台灣的出路，把不安轉變成希望，將焦慮轉化為機會，對於未來，沒有悲觀的權力，一起奮鬥，繼續加油。