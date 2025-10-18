為台北市長選戰熱身？　林右昌起手式訪美拜會產業僑界取經

▲林右昌啟程訪美。（圖／翻攝林右昌臉書）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨秘書長林右昌近日被點名，有機會代表民進黨參選台北市長，他昨（17日）發出千字長文表示，這陣子靜心反思後，已經逐步有方向與答案。昨晚間他也宣布啟程赴美，展開請益學習之旅，預計將赴德州達拉斯、奧斯汀以及亞利桑納州鳳凰城，參訪半導體供應鏈、AI產業相關廠區，也會出席僑界活動。林強調，近來國內政治持續變動，「我們都在為了成為一個更好的自己努力，才能在動盪時代找到不斷奮鬥前進的道路」。

林右昌昨表示，自己準備搭機啟程前往美國，不過這次並不是去傳統的政治中心華府；而是去德州的達拉斯、奧斯汀與亞歷桑那州的鳳凰城參訪產業。到第一現場，觀察了解台美的半導體、AI與高科技產業鏈重組的現況，去看看現在正在發生的事情，直接跟基層員工幹部交流，並向在美的台商台幹請益學習，掌握第一手訊息，發掘已經或可能面臨的問題，進一步思考未來的方向！

林右昌指出，這個世界正面臨著從1989年冷戰結束後，經濟全球化後，另外一個30年的大變局！這個變局關係著台灣國家生存的競爭力，這是危機，但也是最好的機會。

林右昌表示，他是搭乘10月初剛開通的長榮航空直飛達拉斯的航班。過去台灣人想到德州的第一印象可能是牛排、油田，還有火箭和太空梭。但現在，德州已經是台灣高科技產業落腳美國的首選之一，達拉斯、休士頓以及奧斯汀，已經成為美國高科技產業的新三角。台灣與德州之間的交通已經越來越方便，相信未來雙邊的經貿關係也一定會越來越火熱。