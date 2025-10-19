鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

▲鄭麗文當選黨主席，矢板明夫表示，國民黨的底色已經由藍色變成了紅色。（圖／記者呂佳賢攝）



記者趙蔡州／綜合報導

國民黨主席選舉18日舉行投票，結果由前立委鄭麗文以6萬5,122票，得票率50.15%當選。對此，媒體人矢板明夫認為，這場選舉其實是一場藍與紅之爭，最後是郝龍斌輸給了鄭麗文，這個結果將對台灣政治今後的走向造成3大影響，像是國民黨的底色由藍色變成了紅色，且鄭麗文出身民進黨擅長組織抗爭、製造對立，未來台灣社會恐怕會更加撕裂。

矢板明夫18日晚間在臉書表示，國民黨這次的黨主席選舉其實是一場「藍與紅之爭」，主要的2個候選人，一是個代表國民黨傳統菁英和地方勢力的郝龍斌，另一個是被自己人都認為是「中國同路人」的鄭麗文，然而郝龍斌儘管有藍營縣市長和立委們支持，卻仍輸給鄭麗文的網軍空中戰，這個結果也將對台灣政治今後的走向造成3大影響。

矢板明夫指出，首先國民黨的底色已經由藍色變成了紅色，國民黨過去一直在努力扮演的，是台灣社會和中國共產黨之間「緩衝地帶」的角色，「但是今後，中共勢力可以更容易地直接插手台灣政治。兩岸的矛盾與衝突，將變得更加短兵相接。」

其次是國民黨的抗爭手段將由宮廷政治逐漸轉化成激烈抗爭，過去的幾任國民黨主席，包含這次參選的郝龍斌，大部分都擁有「沒落貴族」的氣質，不喜歡使用激烈手段抗爭，「但鄭麗文出身民進黨，擅長組織抗爭、製造對立，「鄭麗文率領的國民黨將變得更加兇悍，很可能會讓台灣社會更加撕裂、族群矛盾更加激化。」

矢板明夫指出，第三點則是國民黨或許將直接開啟兩岸談判，以前的中國一直希望透過幫助台灣的親中政黨贏得選舉之後，慢慢調整兩岸政策，最後再走向統一，但最近明顯等不及了，而鄭麗文的競選主張既不相信台灣有能力對抗侵略，也不相信以美國為首的國際社會會幫助台灣，只不斷強調「台灣已經沒有時間了」、「要早日開啟談判」，還多次表示願意到北京和習近平談判。

矢板明夫說，「雖然沒有中央政府的授權，但是如果國會最大黨的黨主席到北京展開所謂的和平談判，對國際社會的影響、對台灣的傷害，都是極大的。賴清德政府必須小心應對。」