鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

▲國民黨主席選舉新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選戰結果今（18日）出爐，鄭麗文以懸殊差距打敗其他候選人，當選新任黨主席。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨立委都有高度自主性，都代表一方選民的民意，未來在溝通協調上，他會盡最大的力量成為黨中央與黨團的溝通橋樑，讓彼此的磨合沒有空窗期。

傅崐萁表示，恭喜鄭麗文當選國民黨新任黨主席，立法院52位立委都將與鄭麗文同心合一齊心協力，2026打贏九合一大選、2028總統大選贏回政權。

傅崐萁提到，國民黨家徒四壁，鄭麗文有勇氣承擔大任，他表示敬佩。肩負打贏2026大選的重責大任，尤其是南二都，要贏回2028政權，國民黨沒有資源，但接下來的路會非常艱辛，不管是跟立法院黨團、每位立委或跟縣市長、國民黨在各縣市包括在野的地方力量，都需要全力整合。

傅崐萁說明，身為立法院最大黨團，站在戰鬥最前線，每個立委都有高度自主性，都代表一方選民的民意，未來在溝通協調上，他會盡最大的力量成為黨中央與黨團的溝通橋樑，讓彼此的磨合沒有空窗期。

傅崐萁接著說，朱立倫四年來跟立法院黨團之間溝通無礙，朱立倫的想法，他盡可能貫徹完成，沒有100%也有九成以上。未來也會讓鄭麗文跟黨團之間的溝通協調做好。

傅崐萁說，面對霸道的民進黨政權，掌握司法對付在野，掌握國家資源遍地收買，國民黨沒有分裂的本錢。黨主席選舉落幕，現在最重要的是團結，期盼鄭麗文與郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘等人同心協力，國民黨有一個中心思想，就是要贏，2028一定要贏回政權。團結，團結，再團結，在野黨沒有第二條路。「再度恭賀鄭麗文，我們一起攜手讓藍天再現！」。