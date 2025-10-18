　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

▲▼國民黨主席選舉 新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨主席選舉新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選戰結果今（18日）出爐，鄭麗文以懸殊差距打敗其他候選人，當選新任黨主席。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨立委都有高度自主性，都代表一方選民的民意，未來在溝通協調上，他會盡最大的力量成為黨中央與黨團的溝通橋樑，讓彼此的磨合沒有空窗期。

傅崐萁表示，恭喜鄭麗文當選國民黨新任黨主席，立法院52位立委都將與鄭麗文同心合一齊心協力，2026打贏九合一大選、2028總統大選贏回政權。

傅崐萁提到，國民黨家徒四壁，鄭麗文有勇氣承擔大任，他表示敬佩。肩負打贏2026大選的重責大任，尤其是南二都，要贏回2028政權，國民黨沒有資源，但接下來的路會非常艱辛，不管是跟立法院黨團、每位立委或跟縣市長、國民黨在各縣市包括在野的地方力量，都需要全力整合。

傅崐萁說明，身為立法院最大黨團，站在戰鬥最前線，每個立委都有高度自主性，都代表一方選民的民意，未來在溝通協調上，他會盡最大的力量成為黨中央與黨團的溝通橋樑，讓彼此的磨合沒有空窗期。

傅崐萁接著說，朱立倫四年來跟立法院黨團之間溝通無礙，朱立倫的想法，他盡可能貫徹完成，沒有100%也有九成以上。未來也會讓鄭麗文跟黨團之間的溝通協調做好。

傅崐萁說，面對霸道的民進黨政權，掌握司法對付在野，掌握國家資源遍地收買，國民黨沒有分裂的本錢。黨主席選舉落幕，現在最重要的是團結，期盼鄭麗文與郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘等人同心協力，國民黨有一個中心思想，就是要贏，2028一定要贏回政權。團結，團結，再團結，在野黨沒有第二條路。「再度恭賀鄭麗文，我們一起攜手讓藍天再現！」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊謹華熬18年終於拿視后！　「哭站原地10秒」說話都在抖
快訊／金鐘戲劇完整得獎名單一次看！
快訊／《影后》抱走壓軸最大獎！
快訊／影后廝殺對決！楊謹華贏了　封最佳女主角
快訊／楊謹華柯佳嬿「嘴對嘴接吻」全場呆掉
WBSC年度榮耀　12強冠軍陳傑憲年度球員、曾豪駒最佳教練
快訊／嚴藝文靠《影后》抱走金鐘導演獎
快訊／越南男神影帝連炳發　封金鐘視帝！
民宅牆角驚見嬰兒屍體　生母火速落網
楊一展出道22年首奪金鐘！　哽咽謝已故至親

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文當選國民黨主席　游盈隆驚呼：百年老黨八級強震

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

得票率50.15%！　鄭麗文獲6萬5122票力壓郝龍斌4萬6551票

快訊／鄭麗文當選國民黨主席　民進黨：盼國民黨回歸理性問政

人物／鄭麗文政治生涯首勝　第一個民進黨出身的國民黨主席

分析／鄭麗文任黨主席3大考驗　激進兩岸論述恐「令不出黨中央」

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文當選國民黨主席　游盈隆驚呼：百年老黨八級強震

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

得票率50.15%！　鄭麗文獲6萬5122票力壓郝龍斌4萬6551票

快訊／鄭麗文當選國民黨主席　民進黨：盼國民黨回歸理性問政

人物／鄭麗文政治生涯首勝　第一個民進黨出身的國民黨主席

分析／鄭麗文任黨主席3大考驗　激進兩岸論述恐「令不出黨中央」

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

金鐘獎／楊謹華熬18年終於拿視后！　「哭站原地10秒」說話都在抖

【金鐘60戲劇完整得獎名單】楊謹華5次挑戰終奪女主角獎！《星空》6獎最大贏家

金鐘獎／謝盈萱《愛情魔髮師》片段登大螢幕！　PTT笑翻：公開處刑

打出季後賽強度！　于煥亞「復刻」致勝神射率海神本季首勝

金鐘獎／嚴藝文抱走導演獎「上台先喬胸」！　謝盈萱台下看哭

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

Uber Eats 連紅毯驚喜也點得到！楊謹華分身「楊謹汪」金鐘送禮　網笑翻：紅毯最強 CP

金鐘／楊謹華柯佳嬿世仇同台！互嗆酸爆　下秒「嘴對嘴接吻」全場呆掉

金鐘獎／越南男星奪金鐘視帝！　上台超激動：一切超出我想像

砰一聲火直接噴出！中國國際航空「行李架起火」乘客驚恐大喊

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來

政治熱門新聞

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

翻車？週刊爆黃國昌「移花接木」　律師發函：截圖確為雙方對話

快訊／已恭喜鄭麗文　朱立倫盼國民黨一定要團結

國民黨新主席將揭曉　黃揚明：若得票率低於4成「當選即跛腳」

50％晶片產能轉美國？蕭美琴：布局非一夕可成

快訊／連勝文宣布鄭麗文確定當選國民黨主席

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

得票率50.15%　鄭麗文獲6萬5122票當選藍黨魁

分析／鄭麗文任黨主席3考驗　恐令不出黨中央

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

更多熱門

相關新聞

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

國民黨主席選舉終於落幕，原本黨員民調支持度及網路聲量都最高的前立委鄭麗文如外界預期的，擊敗前台北市長郝龍斌當選黨主席，現任立委羅智強位居第三，排序與之前外界預測的差不多。

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

得票率50.15%　鄭麗文獲6萬5122票當選藍黨魁

得票率50.15%　鄭麗文獲6萬5122票當選藍黨魁

關鍵字：

鄭麗文國民黨傅崐萁黨中央建

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面