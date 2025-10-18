盼鄭麗文勝選「先終結兩岸仇恨」　陸學者：國民黨進入新世代交替

▲鄭麗文勝選，陸學者期盼在「九二共識」基礎之上，先終結兩岸仇恨，逐步恢復兩岸交流。（圖／記者呂佳賢攝）

記者任以芳／北京報導

針對國民黨新任主席鄭立文上任後的談話與兩岸政策取向，涉台學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》也指出，首先希望鄭麗文堅持「九二共識」立場，終結兩岸仇恨對立。長期以來，大陸方面對國民黨內部事務「不作判斷」，但整體來看，鄭立文當選代表的是「國民黨新世代交替」，個人特質較貼近草根民意，有助於國民黨重塑形象。

國民黨主席改選今18日落幕，鄭麗文一開始遙遙領先郝龍斌，最終確定當選。當選感言中，涉及兩岸願景，她提及，「期待民進黨不要再仇恨與撕裂，不要再打仇中、反共牌，展現最高的善意化解兩岸對立，讓兩岸不再有戰火，這是台灣政黨的共同責任」。

鄭麗文也強調，「國民黨對外關係一定秉持對等互惠原則，堅持三大原則，台灣不會成為麻煩製造者，不會讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，積極成為區域和平締造者，這是對國際社會的承諾。」鄭麗文也強調。

針對上述鄭立文勝選後演說，涉及兩岸關係上強烈呼籲民進黨「放棄仇中、反中、反共」的立場，上海東亞研究所研究員包承柯接受《東森新媒體ETtoday》指出，「兩岸都是一家人，沒有這麼多的意識形態的對抗，對於未來兩岸關係具有積極意義。」兩岸應該在「共建和平繁榮的共同家園」的基礎上推動交流，而非陷入意識形態對立。

回顧國共關係歷程，包承柯提到，2005年連戰主席訪陸後，兩岸政黨開啟了新的合作階段，建立在「九二共識、一中各表」的共識基礎上。此次鄭立文當選，「令人期待他能延續這種精神，推動國共兩黨合作，為兩岸關係開創新的局面」，避免對立與仇恨繼續延伸。

外界關注鄭立文的個人特質與兩岸政策尺度拿捏，包承柯也分析，鄭立文的政治歷程顯示出思想轉變的過程，「她早年曾加入民進黨，後來在連戰的召喚下回到國民黨，經歷多年歷練，如今的思想已更趨成熟與務實」。

「可以看得到她走過了很多的曲折的路，也走出更多的合作」，包承柯進一步舉例，鄭麗文在競選過程中提出「做一個有中國人自豪感的台灣人」的理念，這是過去她沒有的一種境界，外界也不要用過去的眼光固定看待她，也希望在未來更好的推動兩岸關係的和平發展。

另外，大陸方面對國民黨內部事務「並不作價值判斷」，包承柯以涉台學者角度來分析，「期盼鄭麗文未來擔任國民黨主席期間，兩岸與國共兩黨能展開更密切的對話與合作，在『九二共識』的基礎上，逐步恢復兩岸正常交流，構建和平繁榮發展。」

包承柯最後強調，整體而言，鄭立文代表的是「新時代的變化」，其風格更具朝氣，也更貼近草根民意，這可能有助於國民黨重塑形象、拉近與社會大眾的距離。「唯有透過溝通與務實互動，兩岸關係才能走出僵局，朝穩定與和平的方向邁進。」

針對國民黨主席改選及未來兩岸關係走向，復旦大學教授、美國研究中心副主任信強受訪表示，國民黨的黨內選舉屬於其「家務事」，大陸方面對此「予以尊重」。但他同時強調，希望國民黨在新主席上任後，能夠「恪守既有的政治承諾」，繼續堅持「一個中國」的基本立場，並在「反對台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係更進一步的良性發展。

信強指出，當前兩岸局勢面臨新的挑戰與變化，但「和平發展仍是雙方最大的共同利益」。他認為，隨著國民黨產生新的領導團隊，兩岸若能在九二共識框架下重啟對話與合作，將有助於「恢復互信、深化交流」，為未來兩岸關係的穩定發展創造條件。

信強補充，兩岸人民同屬中華民族，「應以交流取代對抗，以合作化解分歧」，這不僅符合台灣民眾的長遠利益，也有利於維護區域和平與繁榮。

