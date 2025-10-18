　
大陸 大陸焦點 特派現場

盼鄭麗文勝選「先終結兩岸仇恨」　陸學者：國民黨進入新世代交替

▲▼國民黨主席選舉 新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭麗文勝選，陸學者期盼在「九二共識」基礎之上，先終結兩岸仇恨，逐步恢復兩岸交流。（圖／記者呂佳賢攝）

記者任以芳／北京報導

針對國民黨新任主席鄭立文上任後的談話與兩岸政策取向，涉台學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》也指出，首先希望鄭麗文堅持「九二共識」立場，終結兩岸仇恨對立。長期以來，大陸方面對國民黨內部事務「不作判斷」，但整體來看，鄭立文當選代表的是「國民黨新世代交替」，個人特質較貼近草根民意，有助於國民黨重塑形象。

國民黨主席改選今18日落幕，鄭麗文一開始遙遙領先郝龍斌，最終確定當選。當選感言中，涉及兩岸願景，她提及，「期待民進黨不要再仇恨與撕裂，不要再打仇中、反共牌，展現最高的善意化解兩岸對立，讓兩岸不再有戰火，這是台灣政黨的共同責任」。

鄭麗文也強調，「國民黨對外關係一定秉持對等互惠原則，堅持三大原則，台灣不會成為麻煩製造者，不會讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，積極成為區域和平締造者，這是對國際社會的承諾。」鄭麗文也強調。

針對上述鄭立文勝選後演說，涉及兩岸關係上強烈呼籲民進黨「放棄仇中、反中、反共」的立場，上海東亞研究所研究員包承柯接受《東森新媒體ETtoday》指出，「兩岸都是一家人，沒有這麼多的意識形態的對抗，對於未來兩岸關係具有積極意義。」兩岸應該在「共建和平繁榮的共同家園」的基礎上推動交流，而非陷入意識形態對立。

回顧國共關係歷程，包承柯提到，2005年連戰主席訪陸後，兩岸政黨開啟了新的合作階段，建立在「九二共識、一中各表」的共識基礎上。此次鄭立文當選，「令人期待他能延續這種精神，推動國共兩黨合作，為兩岸關係開創新的局面」，避免對立與仇恨繼續延伸。

外界關注鄭立文的個人特質與兩岸政策尺度拿捏，包承柯也分析，鄭立文的政治歷程顯示出思想轉變的過程，「她早年曾加入民進黨，後來在連戰的召喚下回到國民黨，經歷多年歷練，如今的思想已更趨成熟與務實」。

「可以看得到她走過了很多的曲折的路，也走出更多的合作」，包承柯進一步舉例，鄭麗文在競選過程中提出「做一個有中國人自豪感的台灣人」的理念，這是過去她沒有的一種境界，外界也不要用過去的眼光固定看待她，也希望在未來更好的推動兩岸關係的和平發展。

另外，大陸方面對國民黨內部事務「並不作價值判斷」，包承柯以涉台學者角度來分析，「期盼鄭麗文未來擔任國民黨主席期間，兩岸與國共兩黨能展開更密切的對話與合作，在『九二共識』的基礎上，逐步恢復兩岸正常交流，構建和平繁榮發展。」

包承柯最後強調，整體而言，鄭立文代表的是「新時代的變化」，其風格更具朝氣，也更貼近草根民意，這可能有助於國民黨重塑形象、拉近與社會大眾的距離。「唯有透過溝通與務實互動，兩岸關係才能走出僵局，朝穩定與和平的方向邁進。」

針對國民黨主席改選及未來兩岸關係走向，復旦大學教授、美國研究中心副主任信強受訪表示，國民黨的黨內選舉屬於其「家務事」，大陸方面對此「予以尊重」。但他同時強調，希望國民黨在新主席上任後，能夠「恪守既有的政治承諾」，繼續堅持「一個中國」的基本立場，並在「反對台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係更進一步的良性發展。

信強指出，當前兩岸局勢面臨新的挑戰與變化，但「和平發展仍是雙方最大的共同利益」。他認為，隨著國民黨產生新的領導團隊，兩岸若能在九二共識框架下重啟對話與合作，將有助於「恢復互信、深化交流」，為未來兩岸關係的穩定發展創造條件。

信強補充，兩岸人民同屬中華民族，「應以交流取代對抗，以合作化解分歧」，這不僅符合台灣民眾的長遠利益，也有利於維護區域和平與繁榮。
 

相關新聞

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

國民黨主席選舉終於落幕，原本黨員民調支持度及網路聲量都最高的前立委鄭麗文如外界預期的，擊敗前台北市長郝龍斌當選黨主席，現任立委羅智強位居第三，排序與之前外界預測的差不多。

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

鄭麗文國民黨兩岸

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

