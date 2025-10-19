　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌1個月流失15%支持！媒體人揭「壓垮最後一根稻草」：這步錯太大

▲▼國民黨主席選舉 新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭麗文逆襲成功，當選國民黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）

記者董美琪／綜合報導

前國民黨立委鄭麗文以黑馬之姿，擊敗前台北市長郝龍斌等人，當選新任國民黨主席。她的政治歷程從民進黨起步，後轉戰國民黨，歷經多項黨政要職，從早年主張台獨到如今喊出「我是中國人」，成功塑造強悍戰將形象，逆轉勝出。對於郝龍斌如何在短短一個月內從領先到落敗，媒體人羅友志分析出「四大關鍵敗因」。

羅友志指出，首先，選前國民黨內改革派與多位KOL幾乎「有默契地」在網路上打出「郝龍斌必勝」標籤，試圖喚起黨員的「執政焦慮感」。但這樣的操作反而讓黨內「換年輕人試試看」的呼聲升高，尤其在歷經蔡英文高得票連任、羅智強等「流量派民代」崛起後，黨內已逐漸形成「年輕戰力才是解藥」的共識，而「老人派」卻選擇忽視這股潮流。

第二，羅友志直言，郝龍斌陣營過度自信，真的以為「我必勝」，甚至未參加辯論，讓黨員的焦慮感達到頂點。此時雖然民調仍未落後，但「羅智強棄保」的效應，已悄悄發酵中。

第三，他提到，羅智強選戰後期「躲去花蓮災區」，不論是刻意避戰或另有考量，卻意外成為催化棄保的關鍵轉折點。鄭麗文順勢接收「改革派」與「自主派」選票，聲勢迅速追上郝龍斌。此時趙少康拋出「中國介選」言論，更成為壓垮郝龍斌的最後一根稻草。

▲▼ 國民黨主席選舉郝龍斌投票 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲郝龍斌從必勝到慘敗，羅友志重砲分析。（圖／記者呂佳賢攝）

第四，羅友志認為，郝龍斌陣營最後仍有「認錯止血」的機會，但「老人派」完全未察覺危機，選擇「死不認錯」，導致支持者的愛恨交織，最終一個月內流失15%領先優勢。

羅友志強調，這場選舉顯示國民黨內「老人派組織票」首次失效，黨員心態已經出現重大轉變。他認為，雖然羅智強落選，但代表的「流量派」力量已成為國民黨的重要戰力，鄭麗文上任後若能盡快安撫黨內傳統勢力，並整合年輕世代的「流量能量」，國民黨「真的有機會重新崛起」。

郝龍斌，怎麼一個月敗掉10幾%優勢？ （完美詮釋了這10年怎麼輸的，是不？） ￼ 1、改革派眾KOL「很有默契的」用「#郝龍斌必勝」，喚起國民黨黨員「#執政焦慮感」打下基礎。 從蔡英文連任摧枯拉朽的得票率，到羅智強等「#流量派民代」崛起...

羅友志 友話直說發佈於 2025年10月18日 星期六
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊謹華熬18年終於拿視后！　「哭站原地10秒」說話都在抖
金鐘戲劇完整得獎名單一次看！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！他揭「壓垮最後一根稻草」：這步錯太大

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文當選國民黨主席　游盈隆驚呼：百年老黨八級強震

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

得票率50.15%！　鄭麗文獲6萬5122票力壓郝龍斌4萬6551票

快訊／鄭麗文當選國民黨主席　民進黨：盼國民黨回歸理性問政

人物／鄭麗文政治生涯首勝　第一個民進黨出身的國民黨主席

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

太魯閣「靳珩隧道」凌晨淹水

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！他揭「壓垮最後一根稻草」：這步錯太大

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文當選國民黨主席　游盈隆驚呼：百年老黨八級強震

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

得票率50.15%！　鄭麗文獲6萬5122票力壓郝龍斌4萬6551票

快訊／鄭麗文當選國民黨主席　民進黨：盼國民黨回歸理性問政

人物／鄭麗文政治生涯首勝　第一個民進黨出身的國民黨主席

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響：她擅長製造對立，社會恐更撕裂

郝龍斌1個月流失15%支持！他揭「壓垮最後一根稻草」：這步錯太大

秋老虎害「秋燥」　醫推保養重點：多按2穴位緩解

斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

孟加拉首都機場重大火警　所有航班停飛

金鐘獎／楊祐寧5度擦身獎座　憶亡父首吐心聲「蠻不真實」

國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場　健走與美食享受開心健康

金鐘獎／阿Ken連2天槓龜「周杰倫出手了」！　霸氣1舉動網全被暖哭

鳳小岳抱回迷你劇集視帝！　謝謝老婆照顧中風父親

政治熱門新聞

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

分析／鄭麗文任黨主席3考驗　恐令不出黨中央

得票率50.15%　鄭麗文獲6萬5122票當選藍黨魁

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

人物／鄭麗文政治生涯首勝　第一個民進黨出身的國民黨主席

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

更多熱門

相關新聞

鄭麗文勝選　陸學者：國民黨進入新世代交替

鄭麗文勝選　陸學者：國民黨進入新世代交替

針對國民黨新任主席鄭立文上任後的談話與兩岸政策取向，涉台學者包承柯接受《東森新媒體ETtoday》也指出，首先希望鄭麗文堅持「九二共識」立場，終結兩岸仇恨對立。長期以來，大陸方面對國民黨內部事務「不作判斷」，但整體來看，鄭立文當選代表的是「國民黨新世代交替」，個人特質較貼近草根民意，有助於國民黨重塑形象。

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

「鄭主席」勝出雖有脈絡　但考驗絕不輕鬆

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

馬英九恭喜鄭麗文當選　「堅守九二共識、帶領國民黨重返執政」

關鍵字：

鄭麗文郝龍斌國民黨主席羅友志

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

金鐘獎／謝盈萱《愛情魔髮師》片段登大螢幕！　PTT笑翻

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

金鐘／楊謹華柯佳嬿世仇同台！下秒接吻全場呆了

金鐘獎／楊謹華熬18年終於拿視后！「哭站原地10秒」

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

直擊／BLACKPINK唱滿2hrs！Rosé神曲〈Apt.〉高雄首唱

61歲江淑娜消失10年宣布復出　美成這樣太驚人

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

台南排水溝驚見超巨綠鬣蜥　體型嚇壞網友

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面