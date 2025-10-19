郝龍斌1個月流失15%支持！他揭「壓垮最後一根稻草」：這步錯太大

▲鄭麗文逆襲成功，當選國民黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）



記者董美琪／綜合報導

前國民黨立委鄭麗文以黑馬之姿，擊敗前台北市長郝龍斌等人，當選新任國民黨主席。她的政治歷程從民進黨起步，後轉戰國民黨，歷經多項黨政要職，從早年主張台獨到如今喊出「我是中國人」，成功塑造強悍戰將形象，逆轉勝出。對於郝龍斌如何在短短一個月內從領先到落敗，媒體人羅友志分析出「四大關鍵敗因」。

羅友志指出，首先，選前國民黨內改革派與多位KOL幾乎「有默契地」在網路上打出「郝龍斌必勝」標籤，試圖喚起黨員的「執政焦慮感」。但這樣的操作反而讓黨內「換年輕人試試看」的呼聲升高，尤其在歷經蔡英文高得票連任、羅智強等「流量派民代」崛起後，黨內已逐漸形成「年輕戰力才是解藥」的共識，而「老人派」卻選擇忽視這股潮流。

第二，羅友志直言，郝龍斌陣營過度自信，真的以為「我必勝」，甚至未參加辯論，讓黨員的焦慮感達到頂點。此時雖然民調仍未落後，但「羅智強棄保」的效應，已悄悄發酵中。

第三，他提到，羅智強選戰後期「躲去花蓮災區」，不論是刻意避戰或另有考量，卻意外成為催化棄保的關鍵轉折點。鄭麗文順勢接收「改革派」與「自主派」選票，聲勢迅速追上郝龍斌。此時趙少康拋出「中國介選」言論，更成為壓垮郝龍斌的最後一根稻草。

▲郝龍斌從必勝到慘敗，羅友志重砲分析。（圖／記者呂佳賢攝）



第四，羅友志認為，郝龍斌陣營最後仍有「認錯止血」的機會，但「老人派」完全未察覺危機，選擇「死不認錯」，導致支持者的愛恨交織，最終一個月內流失15%領先優勢。

羅友志強調，這場選舉顯示國民黨內「老人派組織票」首次失效，黨員心態已經出現重大轉變。他認為，雖然羅智強落選，但代表的「流量派」力量已成為國民黨的重要戰力，鄭麗文上任後若能盡快安撫黨內傳統勢力，並整合年輕世代的「流量能量」，國民黨「真的有機會重新崛起」。