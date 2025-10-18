快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

▲鄭麗文當選國民黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選今（18日）落幕，鄭麗文於開票時始終遙遙領先郝龍斌，最終確定當選。鄭麗文致詞時先深深一鞠躬，謝謝一路走來幫自己出力拉票的好朋友，她強調，「國民黨會擔負起國家最重要的責任，同島一命，執政黨與在野黨不可忘記從政初衷，不要因為個人私利出賣台灣未來福祉，希望擔負起這代人最大的責任，讓台灣邁向康莊大道，感謝黨內同志，國民黨會努力成為第一大黨，在我任內完成2028年完全執政的政黨輪替，還有兩岸共榮共和，這是我最重要的使命。」

鄭麗文說，很感謝一起參與主席選舉的優秀同志，稍早已一一與他們通過電話，感謝郝龍斌，未來一定會團結，2026跟2028都要贏得勝選；同時也感謝羅智強，未來要一起並肩作戰，國民黨團一定要跟黨中央一致對外，一加一大於二，要共同做作戰；感謝卓伯源跟蔡志弘承讓，至於張亞中的電話一直沒接通，但她有留話了，從他身上也學到很多，這次選戰她成長很多。

▲鄭麗文向支持者鞠躬感謝。（圖／記者呂佳賢攝）

鄭麗文也說，感謝朱立倫這四年辛苦了，歷經了各種考驗，成功跟失敗，朱立倫一路走來一肩扛起，感謝所有黨工同志，終於圓滿落幕黨主席選舉，「很多人說我當選就會回到國民黨的大家庭，歡迎你們！希望有你們的加入跟參與，國民黨大家族會更加枝葉茂盛，肩負起捍衛中華民國的重責大任，國民黨就是我們的家，每個人都是這個家的一分子，國民黨要為台灣兩千三百萬人遮風擋雨，都可以放手追逐夢想」。

鄭麗文指出，「安」字下面是女，女性是家族不可或缺的一份子，女性出任國民黨黨主席，一定會讓台灣安康，成為遮風避雨的依靠，讓台海安全、社會安定、國家富強安康，大家都可以安心，團結很重要，「我對國民黨同志有信心，從團結在野到團結全台，感謝黃國昌第一時間致電恭賀，承諾一定會用最大的誠意完成在野團結，為台灣撥亂反正，最深最深的誠意，跟民進黨說，現在所有的國人都在乎台灣真的不能再內耗，不要在內部找敵人，從惡鬥內耗找回良性競爭，期待民進黨不要再仇恨與撕裂，不要再打仇中、反共牌，展現最高的善意化解兩岸對立，讓兩岸不再有戰火，這是台灣政黨的共同責任」。

鄭麗文表示，自己也想向所有跟關心台灣社會的國際朋友說，國民黨對外關係一定秉持對等互惠原則，堅持三大原則，台灣不會成為麻煩製造者，不會讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，積極成為區域和平締造者，這是對國際社會的承諾，「有太多工作在等我們，麗文的當選代表國民黨同志對國家處境的憂慮，對下一代的牽掛，所以國民黨一定要站起來、脫胎換骨、耳目一新，相信心願都會成真，會擔負起國家最重要的責任，同島一命，執政黨與在野黨不可忘記從政初衷，不要因為個人私利出賣台灣未來福祉，希望擔負起這代人最大的責任，讓台灣邁向康莊大道，感謝黨內同志，國民黨會努力成為第一大黨，在我任內完成2028年完全執政的政黨輪替，還有兩岸共榮共和，這是我最重要的使命。」