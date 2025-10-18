　
政治

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

▲鄭麗文當選國民黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭麗文當選國民黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席改選今（18日）落幕，鄭麗文於開票時始終遙遙領先郝龍斌，最終確定當選。鄭麗文致詞時先深深一鞠躬，謝謝一路走來幫自己出力拉票的好朋友，她強調，「國民黨會擔負起國家最重要的責任，同島一命，執政黨與在野黨不可忘記從政初衷，不要因為個人私利出賣台灣未來福祉，希望擔負起這代人最大的責任，讓台灣邁向康莊大道，感謝黨內同志，國民黨會努力成為第一大黨，在我任內完成2028年完全執政的政黨輪替，還有兩岸共榮共和，這是我最重要的使命。」

鄭麗文說，很感謝一起參與主席選舉的優秀同志，稍早已一一與他們通過電話，感謝郝龍斌，未來一定會團結，2026跟2028都要贏得勝選；同時也感謝羅智強，未來要一起並肩作戰，國民黨團一定要跟黨中央一致對外，一加一大於二，要共同做作戰；感謝卓伯源跟蔡志弘承讓，至於張亞中的電話一直沒接通，但她有留話了，從他身上也學到很多，這次選戰她成長很多。

▲鄭麗文當選國民黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鄭麗文向支持者鞠躬感謝。（圖／記者呂佳賢攝）

鄭麗文也說，感謝朱立倫這四年辛苦了，歷經了各種考驗，成功跟失敗，朱立倫一路走來一肩扛起，感謝所有黨工同志，終於圓滿落幕黨主席選舉，「很多人說我當選就會回到國民黨的大家庭，歡迎你們！希望有你們的加入跟參與，國民黨大家族會更加枝葉茂盛，肩負起捍衛中華民國的重責大任，國民黨就是我們的家，每個人都是這個家的一分子，國民黨要為台灣兩千三百萬人遮風擋雨，都可以放手追逐夢想」。

鄭麗文指出，「安」字下面是女，女性是家族不可或缺的一份子，女性出任國民黨黨主席，一定會讓台灣安康，成為遮風避雨的依靠，讓台海安全、社會安定、國家富強安康，大家都可以安心，團結很重要，「我對國民黨同志有信心，從團結在野到團結全台，感謝黃國昌第一時間致電恭賀，承諾一定會用最大的誠意完成在野團結，為台灣撥亂反正，最深最深的誠意，跟民進黨說，現在所有的國人都在乎台灣真的不能再內耗，不要在內部找敵人，從惡鬥內耗找回良性競爭，期待民進黨不要再仇恨與撕裂，不要再打仇中、反共牌，展現最高的善意化解兩岸對立，讓兩岸不再有戰火，這是台灣政黨的共同責任」。

鄭麗文表示，自己也想向所有跟關心台灣社會的國際朋友說，國民黨對外關係一定秉持對等互惠原則，堅持三大原則，台灣不會成為麻煩製造者，不會讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，積極成為區域和平締造者，這是對國際社會的承諾，「有太多工作在等我們，麗文的當選代表國民黨同志對國家處境的憂慮，對下一代的牽掛，所以國民黨一定要站起來、脫胎換骨、耳目一新，相信心願都會成真，會擔負起國家最重要的責任，同島一命，執政黨與在野黨不可忘記從政初衷，不要因為個人私利出賣台灣未來福祉，希望擔負起這代人最大的責任，讓台灣邁向康莊大道，感謝黨內同志，國民黨會努力成為第一大黨，在我任內完成2028年完全執政的政黨輪替，還有兩岸共榮共和，這是我最重要的使命。」

更多新聞
致電祝賀鄭麗文當選黨主席　郝龍斌盼黨內放下選舉紛擾共同前行

推薦閱讀

分析／鄭麗文任黨主席3大考驗　激進兩岸論述恐「令不出黨中央」

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

即將交棒！朱立倫返桃園投票　期新任黨主席帶領國民黨更強更好

國民黨主席改選揭曉！彰化縣鄭麗文領先　卓伯源奪下本命區

國民黨黨主席選舉爆冒名領票　屏東縣黨部立即停止選票使用

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文61786票、郝龍斌42438票

快訊／連勝文宣布投開票幾乎完成　鄭麗文確定當選國民黨主席

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選衝擊　最大收穫「國民黨承認中共介選」

致電祝賀鄭麗文當選黨主席　郝龍斌盼黨內放下選舉紛擾共同前行

致電鄭麗文恭賀　黃國昌：期待白藍累積互信建立聯合治理典範

分析／鄭麗文任黨主席3大考驗　激進兩岸論述恐「令不出黨中央」

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

即將交棒！朱立倫返桃園投票　期新任黨主席帶領國民黨更強更好

國民黨主席改選揭曉！彰化縣鄭麗文領先　卓伯源奪下本命區

國民黨黨主席選舉爆冒名領票　屏東縣黨部立即停止選票使用

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文61786票、郝龍斌42438票

快訊／連勝文宣布投開票幾乎完成　鄭麗文確定當選國民黨主席

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選衝擊　最大收穫「國民黨承認中共介選」

致電祝賀鄭麗文當選黨主席　郝龍斌盼黨內放下選舉紛擾共同前行

致電鄭麗文恭賀　黃國昌：期待白藍累積互信建立聯合治理典範

分析／鄭麗文任黨主席3大考驗　激進兩岸論述恐「令不出黨中央」

「2025新北好市節」府中登場　侯友宜：打造市場文化新風潮

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

50％晶片產能轉美國？蕭美琴：布局非一夕可成

快訊／已恭喜鄭麗文　朱立倫盼國民黨一定要團結

國民黨新主席將揭曉　黃揚明：若得票率低於4成「當選即跛腳」

翻車？週刊爆黃國昌「移花接木」　律師發函：截圖確為雙方對話

快訊／連勝文宣布鄭麗文確定當選國民黨主席

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

快訊／羅智強黨主席敗選　盼：鄭麗文能跟民進黨抗衡

藍內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

相關新聞

國民黨黨主席選舉爆冒名領票　屏東縣黨部立即停止使用

國民黨黨主席選舉爆冒名領票　屏東縣黨部立即停止使用

國民黨於10月18日舉行主席暨黨代表投票，為維護公平、公正的民主程序，全體工作人員皆依規定執行選舉流程。惟投票當日經高樹鄉選務人員查驗時，發現有一名主席參選人推薦之柯姓工作人員疑似冒名領取他人選票的情形，經現場確認後，該名會員亦坦承行為不當。

彰化縣鄭麗文領先　卓伯源奪下本命區

彰化縣鄭麗文領先　卓伯源奪下本命區

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

致電祝賀鄭麗文當選黨主席　郝龍斌盼黨內放下選舉紛擾共同前行

致電祝賀鄭麗文當選黨主席　郝龍斌盼黨內放下選舉紛擾共同前行

競逐黨主席失敗！　蔡志弘籲鄭麗文凝聚團結：讓國民黨再次偉大

競逐黨主席失敗！　蔡志弘籲鄭麗文凝聚團結：讓國民黨再次偉大

更多
