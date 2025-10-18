　
政治

國民黨主席改選揭曉！彰化縣鄭麗文領先　卓伯源奪下本命區

▲國民黨彰化前縣長卓伯源搶下故鄉田中鎮。（圖／國民黨彰化黨部提供）

▲國民黨彰化縣黨部開票。（圖／國民黨彰化黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨主席改選今（18日）正式登場，全台約33萬名黨員自上午8時至下午4時陸續前往各投開票所行使權利。黨中央於台北總部設立開票中心，並於投票結束後同步展開開票作業。在彰化縣部分，全縣26個鄉鎮市的開票結果已全數出爐，整體投票率為46.14％。彰化縣前縣長卓伯源在本命區田中鎮贏過郝龍斌及鄭麗文。

根據彰化縣黨部統計，全縣共有1萬5511位黨員，其中7156人完成投票，投票率為46.14％。在六位候選人中，鄭麗文獲得2934票，得票率約41％，位居第一；郝龍斌則以2527票、得票率35％緊追在後。其餘候選人得票數依序為卓伯源783票、羅智強744票、張亞中88票，以及蔡志弘41票。鄭麗文與郝龍斌兩人差距僅約6％，競爭相當激烈。

▲國民黨彰化前縣長卓伯源搶下故鄉田中鎮。（圖／國民黨彰化黨部提供）

▲國民黨彰化前縣長卓伯源搶下故鄉田中鎮。（圖／國民黨彰化黨部提供）

從各鄉鎮市的得票分布來看，鄭麗文在大多數地區均取得領先，僅在員林市、溪湖鎮、田尾鄉、大村鄉、社頭鄉、伸港鄉及二水鄉等七個鄉鎮輸給郝龍斌。值得注意的是，前彰化縣長卓伯源雖整體票數不高，但在其故鄉田中鎮表現突出，一舉拿下116票，成為該區最高票。

本次選舉中，地方派系的動向也成為觀察焦點。一般認為，彰化謝家系統原傾向支持郝龍斌，現任議長謝典林曾陪同郝龍斌完成參選登記，而立法委員謝衣鳯亦擔任縣黨部主委。然而，在謝家勢力所在的溪州鄉，開票結果卻出現意外：鄭麗文拿下66票，小幅領先郝龍斌的61票。未來新任黨主席如何整合地方勢力、重整黨內步伐，將成為國民黨下一步關注的焦點。

▲國民黨彰化前縣長卓伯源搶下故鄉田中鎮。（圖／國民黨彰化黨部提供）

▲國民黨彰化前縣長卓伯源在田中鎮黨部開票領先。（圖／國民黨彰化黨部提供）

致電祝賀鄭麗文當選黨主席　郝龍斌盼黨內放下選舉紛擾共同前行

