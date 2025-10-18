中共威脅懲罰5家台灣企業　陸委會警告：提供資訊涉國安法

▲中共官媒點名5家台灣企業。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共繼懸賞國軍「心戰大隊」18名成員後，又威脅懲罰5家關聯的台灣企業，還稱得到了台灣網友的「爆料」。對此，陸委會18日警告，任何個人或產業如有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，依情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法等，將面臨7年以上有期徒刑，「民眾不要為了一己私利，拿到一點小小好處，就配合對岸相關行為，將受到最嚴厲的法律制裁。」

陸委會指出，中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，企圖對我國軍人員與民間企業，運用所謂「台灣網友協助檢舉」、「相關被點名人員在台生活遇到障礙」等，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

▼廈門市公安局懸賞「心戰大隊」18人。（圖／翻攝廈門市公安局）



陸委會提到，中共此等作為，並非針對台灣個人或個別企業，而是透過跨國鎮壓對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，其目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。國人必須清楚認知。

陸委會強調，中共對台灣完全沒有管轄權，對於這類違背國際秩序與規則的不法威嚇，政府有能力與決心，持續堅定保護台灣產業與人員安全，請國人安心，勿受中共的威脅與恫嚇，並一致團結對外。