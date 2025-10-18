　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共威脅懲罰5家台灣企業　陸委會警告：提供資訊涉國安法

▲▼中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」提供支援。（圖／翻攝微博）

▲中共官媒點名5家台灣企業。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共繼懸賞國軍「心戰大隊」18名成員後，又威脅懲罰5家關聯的台灣企業，還稱得到了台灣網友的「爆料」。對此，陸委會18日警告，任何個人或產業如有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，依情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法等，將面臨7年以上有期徒刑，「民眾不要為了一己私利，拿到一點小小好處，就配合對岸相關行為，將受到最嚴厲的法律制裁。」

陸委會指出，中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，企圖對我國軍人員與民間企業，運用所謂「台灣網友協助檢舉」、「相關被點名人員在台生活遇到障礙」等，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

▼廈門市公安局懸賞「心戰大隊」18人。（圖／翻攝廈門市公安局）

▲▼ 福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方「心戰大隊」 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

陸委會提到，中共此等作為，並非針對台灣個人或個別企業，而是透過跨國鎮壓對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，其目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。國人必須清楚認知。

陸委會強調，中共對台灣完全沒有管轄權，對於這類違背國際秩序與規則的不法威嚇，政府有能力與決心，持續堅定保護台灣產業與人員安全，請國人安心，勿受中共的威脅與恫嚇，並一致團結對外。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓瑜尺度超大　北半球全露
黃鐙輝訪問來賓「突一陣沉默」氣撂狠話
快訊／燕子口堰塞湖快滿了！　籲4地區盡速撤離
北市動物園「犀慧」突離世！
快訊／已跟鄭麗文表達恭喜！　朱立倫：希望國民黨一定要團結
快訊／鄭麗文42606票、郝龍斌29356票
嚴藝文走紅毯「突爆粗口」！　崩潰畫面全被播出
安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應
快訊／加熱菸風波　國健署長撂重話了！
快訊／羅戈暴投送分　桃猿3比0兄弟
快訊／鄭麗文30999票、郝龍斌20439票
超仙正妹「胸前全透視」紅毯畫面超香！　PTT爆紅被封：台版I
BLACKPINK「8項周邊」賣完！粉絲驚：排比Lady g
快訊／最新票數！鄭麗文逼近3萬票

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共威脅懲罰5家台灣企業　陸委會警告：提供資訊涉國安法

川普「關稅戰」打臉國際法約束力？　陸學者：是挑戰也是改革契機

聯合國80週年研討會聚焦「台灣問題」 陸學者重申戰後秩序與一中原則

陸航班行李架燒起來！滅火後證實「又是行動電源」

陸發布聯大第2758號決議新書　駁斥「僅處理中國代表權不涉台」是錯誤

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

諾貝爾獎得主楊振寧逝世　「82歲娶28歲」祖孫戀再受關注

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

星巴克出售中國業務　凱雷集團、博裕資本呼聲高

何立峰與貝森特通話　中美同意盡快舉行新一輪經貿磋商

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

中共威脅懲罰5家台灣企業　陸委會警告：提供資訊涉國安法

川普「關稅戰」打臉國際法約束力？　陸學者：是挑戰也是改革契機

聯合國80週年研討會聚焦「台灣問題」 陸學者重申戰後秩序與一中原則

陸航班行李架燒起來！滅火後證實「又是行動電源」

陸發布聯大第2758號決議新書　駁斥「僅處理中國代表權不涉台」是錯誤

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

諾貝爾獎得主楊振寧逝世　「82歲娶28歲」祖孫戀再受關注

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

星巴克出售中國業務　凱雷集團、博裕資本呼聲高

何立峰與貝森特通話　中美同意盡快舉行新一輪經貿磋商

金鐘獎／韓瑜尺度超大「胸前禮服遮不住」！　超有料北半球全露

金鐘獎／嚴正嵐「黑Bra外露」！　中空穿超貼辣爆全場

卓榮泰、黃偉哲攜手感謝企業！　雲嘉南物資捐贈助災民重建家園

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

三媽會香行腳駐駕七堵慶濟宮　副市長邱佩琳：展現宗教凝聚力

金鐘獎／《木曜》情誼！邰智源陪溫妮走紅毯　成「幸運物」現場暖心喊話

親子丼專賣「雞三和」進駐SOGO復興館　10/21起連7天第2件半價

金鐘獎／黃冠智「西裝兩腰挖空」超養眼！　網一看嗨了：裡面都沒穿

金鐘獎／黃鐙輝訪問來賓「突一陣沉默」　氣撂狠話：這麼省話就不問了

良友盃兒童繪畫比賽邁入20年！　 曾之婕化身神力女超人陪小朋友畫AI未來

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大陸熱門新聞

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」支援

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

陸14歲少年殺同學！聽到死刑才下跪求饒

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市

首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲

清華自研「玉衡」晶片登《自然》 全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

中共軍委副主席何衛東被開除　涉嚴重職務犯罪

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

國台辦酸台積電「沒出息」　梁文傑：不好笑

更多熱門

相關新聞

中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」支援

中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」支援

福建廈門公安局日前公布國軍「心戰大隊」18名成員的個人資料，並發出懸賞通告，呼籲台灣民眾提供線索。中共官媒旗下帳號《日月譚天》17日晚間更進一步披露，有5家企業涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。

涉嫌嚴重違紀違法 陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

涉嫌嚴重違紀違法 陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

陸會買單兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

陸會買單兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

關鍵字：

中共國安法心戰大隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面