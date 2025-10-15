國安局：中共32現役上將有一半一年沒露面　研判在大規模調查清洗

▲立法院外交及國防委員會邀請國家安全局長蔡明彥進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，簡稱四中全會，將於本月20至23日舉行。針對中共四中全會所聚焦的議題，我國國安局長蔡明彥15日在立法院備詢時表示，重點在新質生產力佈建、擴大內需、增加自由貿易談判等；而人事部分，中共32名現役上將，有16位在過去一年，沒有在公開場合出現，判斷是中共軍方在大規模調查跟清洗。

根據中共官媒指出，四中全會將研擬如何制定「十五五規劃」綱要草案。「十五五規劃」是一系列關於中國經濟、社會、科技、教育的政策規劃，這被外界認為，與中共建政初期的「五年計畫」有相似之處。

對於中共四中全會可能聚焦的議題，我國國安局長蔡明彥表示，經貿部分，相信主要重點在新質生產力佈建，擴大內需維持貿易開放，增加自由貿易談判等。

在人事部分，蔡明彥表示，目前中共中央委員有3個缺額，可能進行人員遞補，另外會注意，中共中央軍委會的苗華，是否會在四中全會處理。

此外，蔡明彥也提到，中共有35名上將，其中有3名是中將代理；他說，32名現役上將，有16位沒有在公開場合出現，所以判斷中共軍方在大規模調查跟清洗，「一半以上已一年沒有公開露面」。