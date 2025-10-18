　
大陸 大陸焦點 特派現場

中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援

▲▼中共官媒點名5家企業　為「心戰大隊」提供支援。（圖／翻攝微博）

▲中共官媒點名5家企業。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建廈門公安局日前公布國軍「心戰大隊」18名成員的個人資料，並發出懸賞通告，呼籲台灣民眾提供線索。中共官媒旗下帳號《日月譚天》17日晚間更進一步披露，有5家企業涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。

《日月譚天》稱，有不少「島內網友」向他們爆料，揭露「心戰大隊」的「罪行」，並提供了「心戰大隊」外圍支援企業的名單。《日月譚天》更在文中點名其中5家企業，分別是：

第一家是「藝誠科技有限公司」，搭建了心戰大隊針對大陸的反動宣傳網站。島內爆料指出，相關網站建設是2019年心戰大隊一中隊蕭佳和與該公司具體對接的，蕭佳和正是公安機關懸賞通告所列18人之一。

第二家是「大數軟件有限公司」，主營資訊軟體批發零售業務。該公司在輿情分析領域生意紅火，承接了心戰大隊大數據作業系統租賃項目建設。島內網友發來的影片顯示，該公司負責人近期在台媒吹噓「一條龍」打造AI決策解決方案，可能會與心戰大隊在AI領域有更深合作。

第三家是「迪泰威科技有限公司」，主營應用資訊、設備系統整合等業務。島內消息源稱，這家運營了20多年的公司顯得有點神秘，藏身「老破小」不說，還以高價承接了心戰大隊衛星設備保養方案，實際開展的卻是輿情偵搜系統項目建設工作，懷疑其是台軍用來洗錢的工具。

第四家是「數位奇跡科技股份有限公司」，該公司曾以天價承接了心戰大隊美工編輯軟件採購項目建設。可一想到那些核心要素不全、基礎功能缺失、美工連「五毛錢特效」都不如的反宣網站，不知道其中是不是隱藏著一出「黑吃黑大戲」？

第五家是「思想科技有限公司」，主營資訊軟體批發代理、網路安全解決方案銷售等業務。這家馬來西亞企業在台灣的分公司，承接了心戰大隊輿情偵搜系統及大數據作業系統等項目建設。

《日月譚天》最後還強調，「島內民眾積極提供線索，充分反映了兩岸同胞共同反對『台獨』的強烈意志。奉勸有關企業若確有違法行為，應及時收手、劃清界限，不要在邪路上越走越遠、越陷越深。」

對於中共對台灣民眾發出的「懸賞通告」，陸委會副主委、發言人梁文傑日前表示，這是自去年「懲獨22條」以來的一連串作為，主要是塑造長臂管轄，透過濫捕濫訴來恐嚇台灣民眾。

梁文傑強調，若有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是七年以上有期徒刑，「呼籲所有民眾不要覺得為了一己私利，可以拿到一點小小好處就配合中共。」

▲▼ 福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方「心戰大隊」 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

10/17 全台詐欺最新數據

540 2 4069 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

第19屆台商論壇提出8項倡議　兩岸250人聚焦「聯拓市場、智啟未來」

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　趙世通：是一中原則鐵規矩

中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援

中共軍委副主席何衛東被開除黨籍軍籍　涉嚴重職務犯罪、數額巨大

深圳14歲男生刺死同班女同學　聽到「死刑」才下跪求饒

金價太貴了！陸年輕人愛上「租黃金」結婚　7天租一套不到千元

海基會：隨時準備好與對岸恢復制度性聯繫

川普嗆加稅100%　香港財長：影響微乎其微

5歲男掉進燒烤店「炭盆」致全身燒燙傷　媽媽急徒手抱起兒

羅文嘉：一貫道信眾別再去大陸　對岸疑掌握人員名單

