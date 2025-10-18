回收車開門擊落騎機車姊妹！護理師妹慘截肢　全家獲國賠2361萬

▲清潔隊員貿然開回收車車門，擊落一對姊妹致重傷並提出國賠。（示意圖，和本案無關／資料照）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名清潔隊員停車於路口時，突然打開回收車車門，擊落一對騎機車雙載的秦姓姊妹。22歲妹妹滑到左側車道，遭聯結車輾過左腿，慘遭截肢，25歲姊衫姊的左手掌也遭車輾壓。事後姊妹和父母4人提出國賠，共求償2308萬5939元。台南地院審理，判賠姊姊76萬0206元、妹妹2225萬3803元，父母各獲賠30萬元，共獲賠2361萬4009元。

判決指出，該名清潔隊員於2020年3月24日下午，駕駛資源回收車沿街做垃圾清運，並於下午3時許將車停在華西路二段與民權西路三段交岔路口轉角處，打開車門打算下車。不巧秦姓姊姊正好騎機車載著妹妹經過，遭回收車車門撞擊後人車倒地，姊妹倆滾到左側車道上，後座的妹妹慘遭後方聯結車捲入車底，左腿被輾過，姊姊頭部也險遭輾壓，幸好聯結車駕駛急忙閃避，但仍輾過姊姊的左手掌。

姊妹倆送醫急救後，妹妹經手術，左膝下仍遭截肢，並有大小便失禁等傷害，經鑑定妹妹全人身體障害損失42%，姊姊也全人身體障害損失為1%、全人勞動能力減損2%，兩人年僅20餘歲，人生卻突遭在變故大受影響，妹妹提出國賠求償1500萬精神撫慰金、醫療等費用，共求償2608萬5939元，姐姐也求償包含精神撫慰金84萬餘元，共120萬3245元，另姊妹倆的父母各求償100萬元精神賠償。4人共求償國賠2928萬9184元。

法官認為檢視相關事故畫面，判定清潔隊員對事故應負全部責任，在市府擔任公務員姊姊可獲賠精神撫慰金40萬，加上醫療費、看護費等費用，並扣除保險理賠，共獲賠76萬206元。原擔任護理師的妹妹則獲賠義肢費用、勞動力減損損失等和950萬精神撫慰金，共獲賠2225萬3803元，姊妹倆的父母則各獲賠精神撫慰金30萬元。可上訴。