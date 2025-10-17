守護工安零死角！台南市舉辦化學品災防宣導會　200家廠商熱烈響應

▲台南市政府於新吉工業區舉辦化學品災防宣導會，逾200家廠商出席響應，展現企業對工安的重視。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化台南工業區化學品安全管理與災害應變能力，台南市政府17日在新吉工業區服務中心舉辦「化學品危害預防與災防應變宣導說明會」，由經濟發展局與消防局邀請業界、專家及消防人員分享防災重點與救災實務經驗，現場吸引逾200家廠商參與，反應熱烈。

市長黃偉哲指出，從市府近年輔導與稽查結果觀察，仍有部分工廠對自身製程中化學品性質與危險性認識不足，忽略內部安全教育與制度化管理，導致火災與爆炸事故發生，不僅危及員工生命安全，更影響企業永續經營。他強調，市府將持續推動化學品管理教育及宣導活動，協助業者了解法定責任與安全規範，從制度面與實務面雙向提升，打造更穩定、安全的產業環境。

消防局長李明峯表示，近年屏東明揚國際科技、高雄三元能源科技等化學品災害事件，凸顯業者落實風險辨識與安全管理責任的重要性。消防局除持續強化救災裝備與科技應用，也與經發局攜手合作，透過法令宣導、現場輔導與危險物品申報制度，協助企業完善安全機制，降低災害風險，同時確保消防人員出勤救災時的安全。

消防局強調，未來將持續推動危險物品管理與保安監督制度，串聯跨局處合作能量，輔導業界健全自主管理體系，強化化學品防災鏈結，共同守護台南市的產業安全與市民生命財產。