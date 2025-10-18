被問50％晶片產能轉美國　蕭美琴：產業布局非一夕可成

▲副總統蕭美琴17日接受加拿大廣播公司（CBC）專訪。（圖／翻攝總統府）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣副總統蕭美琴17日接受加拿大廣播公司（CBC）專訪，針對台灣半導體產業是否將大規模產能移往美國、台加經貿合作、美中關係及國防安全等議題做出回應。她強調，台灣在晶片製造領域的競爭優勢是數十年累積的成果，產業布局不可能一夕轉移，台美合作將持續深化，同時也呼籲國際社會重視台灣在全球供應鏈中的關鍵角色。

蕭美琴指出，針對外界傳聞美國希望台灣將多達50%的晶片生產線移往美國，她認為台灣半導體產業的發展，是長期投入與經驗累積的結果，並非可以立即複製或大規模遷移。她表示，台灣已承諾在美國進行投資，包括台積電及其他生態系夥伴，與美國多家科技大廠密切合作，共同推動產業升級與供應鏈安全。蕭美琴強調，這些布局需要時間逐步推進，台灣也會在支持自身成長的同時，協助強化美國的科技實力。

談及台加經貿關係，蕭美琴認為兩國經濟互補性強，台灣是加拿大關鍵科技零組件的供應來源，而加拿大則長期輸出台灣所需農產品。她希望雙方能建立更完善的法律架構，鞏固貿易夥伴關係，並爭取加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。此外，蕭美琴也肯定加拿大在印太戰略下多次於台海周邊展現對區域和平的支持，並感謝雙方在海域安全、漁業規範等議題上的合作。

▲▼蕭美琴表示，布局需要時間逐步推進，台灣也會在支持自身成長的同時，協助強化美國的科技實力。（圖／翻攝總統府）



面對中國在區域內日益強勢的軍事行動與經濟壓力，蕭美琴表示，台灣積極推動國防現代化，提升自我防衛能力，並與美國等國家展開多層次合作，以確保台海和平穩定。她強調，中國經常利用經濟手段進行脅迫，台灣則透過推動農產品多元外銷、降低對單一市場依賴，來因應外部風險。

此外，針對數位平台與認知作戰對年輕世代的影響，蕭美琴認為，社群媒體滲透與假訊息傳播已成為全球民主國家的共同挑戰。台灣與國際夥伴密切合作，強化媒體識讀及資訊透明，積極揭露不實訊息來源，守護社會信任與民主制度。

最後，蕭美琴提到，儘管國際承認台灣的國家仍屬少數，但台灣將持續深化民主、強化經濟實力，並善用在全球供應鏈與公共衛生等領域的貢獻，爭取國際更多的支持與認同。