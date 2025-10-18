從虧293億到賺90億！中華郵政止血轉盈　美元匯損風險未除

▲中華郵政第三季轉虧為盈，逆轉虧損293億元頹勢反獲利92億元。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政公司今年上半年受到川普關稅政策拖累，大虧293億元，不過下半年逆轉劣勢、轉虧為盈，今年截至第三季轉為獲利92億元。中華郵政坦言，後續仍有美元匯損風險，將審慎評估各狀況並積極應對。

今(2025)年面臨歷史災難級別的美元風暴和匯損重大衝擊，中華郵政上半年虧損達到293.69億元，不過根據中華郵政官網本月公告最新損益報告顯示，今年截至9月底，前三季逆轉虧損困境，反獲利92億元，擺脫頹勢成功翻盤。

對此，中華郵政說明，因為川普關稅政策，引發匯率波動劇烈，新臺幣兌美元大幅升值，造成國外投資產生鉅額兌換損失，今年上半年虧損293億，經由郵儲壽三業努力經營、資金運用彈性應變及匯率稍微回穩，復以股市大漲，股票投資產生評價利益，中華郵政第三季已轉虧為盈，累積獲利約92億元。

中華郵政表示，郵政公司持續密切關注國際政經情勢發展，適時調整投資組合資產配置，以增裕投資收益並控管投資風險。

即便第三季成功翻盤轉虧為盈，不過美元匯損風險尚未解除。中華郵政指出，因聯邦公開市場委員會（FOMC)在10月30日、12月11日可能升息，會有台幣升值、增加美元匯損的潛在風險，中華郵政仍持續謹慎評估各種狀況，並積極應對。