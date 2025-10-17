　
地方 地方焦點

余柷青怒轟動保處鬆綁TNVR規範　恐讓詐領補助捲土重來

▲市議員余柷青質疑動保處取消術前全身照規定，恐讓「假結紮真詐財」再現。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員余柷青痛批動保處推動流浪犬貓TNVR（誘捕、絕育、疫苗、回置）政策時，竟行文取消「絕育手術術前全身照片」規定，且貓的大頭照僅拍到下巴也能核准，根本無法辨識是否真實結紮，這等同替「假結紮真詐財」開方便之門，未來若街頭再度出現「剪耳卻懷孕」或「剪耳帶崽」浪犬貓，責任到底誰來負？


余柷青指出，過去動保處要求合作動物醫院在絕育手術過程中拍攝術前、術後的大頭照與全身照，便是為了防止假結紮詐財案件重演。她舉例，曾有不肖人士為詐領補助款，捕抓未結紮的犬貓，僅剪掉半個耳朵便放回街頭，再冒用已絕育的犬貓資料「一犬（貓）多用」申報補助。當時的影像紀錄制度，正是為了避免此類事件重演。

余柷青強調，許多犬貓外觀相似、辨識不易，唯有透過術前術後的臉部特寫及全身照核對，才能確保每一隻動物確實接受絕育手術。沒想到動保處近來卻放寬規定，今年初更行文要求僅提供「術前大頭照」、「術後剪耳照」、「術後全身照」及「養護標示日期照」，正式取消術前全身照要求。


余柷青批評，動保處雖辯稱犬貓身上都有晶片可追查，但實務上「壞事的人不會留下把柄」，許多街頭出現的「剪耳懷孕貓」或「剪耳帶崽犬」根本沒有晶片，顯示仍有人藉由制度漏洞詐領補助。她要求動保處應嚴查內部決策過程、釐清是誰同意取消術前全身照規範，並確保浪犬貓結紮經費核銷程序嚴謹，以免再度發生假結紮詐財事件，讓民眾對市府信任瓦解。

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

