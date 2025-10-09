　
社會 社會焦點 保障人權

立委林宜瑾詐助理費！16年A走1412萬　當議員就開始...慘被起訴

▲立委林宜瑾涉嫌詐領助理費1412萬元，檢方依貪污治罪條例起訴。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委林宜瑾涉嫌詐領助理費1412萬元，檢方依貪污治罪條例起訴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員林宜瑾涉嫌以虛偽不實的公費助理名冊詐領助理費，金額高達1412萬餘元，案經台南市調查處及檢肅黑金專組歷經多年偵辦後，台南地檢署於9日偵查終結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴林宜瑾等3人，另有13人獲緩起訴、4人不起訴。

南檢指出，林宜瑾自2009年至2024年間，歷任台南縣議員、市議員與立法委員期間，多次利用職務機會，以虛構助理人員名冊或申報不實薪資方式，詐取議會與立法院公費助理費用，共計新台幣1412萬7388元。

林宜瑾手法包括「人頭助理」、「低薪高報」與「掛名助理」等多重方式，部分掛名助理根本未實際到職，款項則由服務處統籌支配使用，檢方調查發現，林宜瑾以此方式長期申報不實助理費，構成貪污治罪條例第5條第1項第2款「利用職務機會詐取財物」罪嫌。

此外，案中另有助理黃姓男子因偽證罪遭起訴，服務處主任黃姓女子涉案亦被列入被告。其餘涉案助理與名義掛名人員，經檢方審酌其配合調查及涉案程度，13人獲緩起訴、4人不起訴。

▲立委林宜瑾涉嫌詐領助理費1412萬元，檢方依貪污治罪條例起訴。（記者林東良翻攝，下同）

南檢強調，林宜瑾雖涉案金額龐大，但已於偵查期間全數繳回犯罪所得，並坦承部分犯行，依《貪污治罪條例》第8條第2項規定，檢方建請法院從輕量刑。

據了解，此案由檢肅黑金專組檢察官彭盛智（現任屏東地檢署主任檢察官）及王宇承指揮調查局台南市調查處辦理，歷經多年共訊問46人次、比對大量薪資及帳款資料，最終於10月9日正式偵結起訴。

南檢表示，林宜瑾利用民意代表身分詐領公費助理費，嚴重損害公務廉潔形象，雖其已繳回全額犯罪所得，仍應依法究責，藉以警惕公職人員勿以身試法。

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／板橋府中商圈墜樓！41歲男死亡　嚇壞逛街民眾
顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾
全聯、家樂福上百商品「買1送1」！雙十連假祭優惠
快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝
日圓再貶！續刷8個月新低
騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象
班上連爆黃金葛下毒、性騷！台中師5大失職　開罰6萬

林宜瑾助理費詐領南檢起訴

