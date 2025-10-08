綠議員提放寬帶狀皰疹疫苗補助　盼敬老卡掛號可擴大適用範圍

▲張嘉玲向衛生局爭取放寬帶狀皰疹公費疫苗補助。（圖／記者洪巧藍攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議員張嘉玲於議會業務質詢時指出，愛心敬老卡掛號明年起僅限衛生所及市聯醫折抵50點，為讓更多老人受惠，應進一步開放公、市、部立等醫院折抵；另外她也建議，要同時符合三條件才能取得帶狀皰疹公費疫苗的補助，應比照竹北市放寬到50歲以上，此外還有醫療凍卵、解凍卵助好孕等兩項人工生殖補助，也期待市府能幫忙。

張嘉玲昨質詢時指出，敬老卡明年起放寬衛生所跟市立聯合醫院可折抵掛號費，但中和只有衛生所能適用，也不可能所有長者都到衛生所看病，若能研擬進一步開放讓其他公立、市立、部立等醫院，未來協調私立醫療院所也願意開放，使用敬老卡可折抵掛號費，才能讓更多長者受惠。

張嘉玲表示，還有新北市公費帶狀皰疹疫苗，需同時符三項條件方能得到全額補助，低收或中低收入戶、設籍新北65歲以上的一般市民或55歲以上原住民、罹患高風險慢性疾病或符合重大傷病項目，才可以申請，雖説部分地區只需符合兩項條件，但一般長者也很需要得到政府的補助。



張嘉玲說，上次會期她已向衛生局長陳潤秋建議放寬條件，很高興今年9月24日衛生局多增加一個資格補助，放寬到有慢性病及身心障礙者亦可適用補助，從2025年迄9月24日有300多位符合資格長者實際受惠，其實數量較少，她也向衛生局陳潤秋建議，若經費允許，希望比照竹北，放寬一般長者50歲以上者，也能獲得補助。

另，張嘉玲也關心新北青年夫妻的生育福利，113年起新北市推出醫療凍卵及解凍卵助好孕的補助方案，相當樂觀其成，自113年7月1日至今，申請補助醫療性凍卵的人數有19位，也是偏低，且人工生殖的醫療程序相當漫長費用也是一個負擔，日前中央對人工生殖的補助，自110年以來，統計有6萬多對夫妻受惠，誕生了3萬多名新生兒，希望新北這邊也能掌握相關的數據資料，才能預估如何放寬，讓一般民眾不僅是醫療性凍卵、解凍，甚至是營養費等，都可以做相關的補助，中央跟地方要一起幫忙，才能有效鼓勵更多的市民朋友生育。