消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

▲永慶房屋「i特助」服務運用AI技術，提升消費者看房效率。

生活中心／綜合報導

買房是人生重大交易，不僅需要投入大量時間及精力掌握房市資訊，往往也需要與家人共同討論決策。為了幫助購屋族提升看房效率，永慶房屋推出「i特助」科技服務，幫助消費者在Line上與永慶房屋經紀人員討論的過程中，同步使用永慶AI數位找房服務，快速尋找合適的房屋、安排帶看。「i特助」也支援多人討論，消費者可以將家人拉入群組中，讓家人能一起接收、更新找房資訊，讓購屋溝通與決策更有效率。

運用AI找房 高效又便利！

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶「i特助」是一款結合永慶30多年房產資料庫的AI服務，能夠有效提升消費者的看房效率。永慶房屋經紀人員在探索客戶需求後，可在與客戶的Line對話群組中啟動「i特助」服務，「i特助」就會根據消費者的需求，在群組上自動推薦適合的物件。

只要輸入需求與預算，例如「兩房、近捷運、總價1500萬內」，系統就會主動推薦合適物件，找房不用再花時間一間間篩選，更精準也更有效率。

消費者也可以自主調整需求房型、區域或價位。一旦有新進、或符合消費者需求的物件，「i特助」就會自動通知，避免消費者錯過適合的房屋。消費者若對系統推薦的房屋有興趣，就能直接在群組上請永慶經紀人員安排帶看，提升找房效率。

此外，「i特助」還支援多人討論的功能，消費者可以邀請家人進入「i特助」群組中，同步掌握找房進度，重要資訊不漏接。家人們也能在群組中詢問購屋相關問題，永慶房屋經紀人員便可第一時間提供解答，提升溝通效率、促進購屋決策。

▲永慶房屋「i特助」找房優勢。

i特助整合多樣功能 找房更方便

隨著時代的進步，房產科技不斷推陳出新，但是太多的科技工具，反而複雜化找房流程，讓消費者心累，影響找屋體驗。因此「i特助」整合許多重要的找房工具，包括：新案通知、社區追蹤、降價通知、實價登錄查詢、房貸試算等功能，都可以在「i特助」上便利操作，省去切換至不同房產科技的不便，讓找房看屋的過程更直覺便利。

永慶房屋「i特助」整合多種便利的房產科技，更與永慶房屋經紀人員進行串聯，讓消費者能夠在同一個對話介面中，輕鬆完成AI找房、新案通知、經紀人員諮詢等多種找房流程，不僅讓線上找房更有效率，消費者的數位找房體驗更大幅躍升！陳賜傑表示，永慶房屋從消費者的角度出發，不斷提升消費者的找房賞屋的效率和便利性。未來永慶會持續探索房產科技的可能性，優化消費者的購售屋體驗。