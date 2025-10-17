與法拍賽跑！助單親媽還清千萬債務、重啟人生　永慶不動產王天佑：誠實與效率並不衝突，用心就能創造雙贏

▲從委託到出售，王天佑店長（圖左）僅用一個月時間，助單親媽媽清償千萬債務，重啟人生。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

「當房子是最後的希望，專業與速度，就是救命繩索。」永慶不動產台中勤美園道店加盟店長王天佑，近期拯救一位遭逢人生困境的單親媽媽，成功在法拍前完成售屋，不僅解決高達1,300多萬元的債務，還為對方保留近40萬元的資金，成功爭取到一線生機。

債務壓頂、法院即將查封 成功為客戶還清千萬債務

這位年約50多歲的單親媽媽，獨自撫養兩名女兒，生意與投資不幸雙雙失利，導致債務纏身。名下房產有銀行與私人借款的抵押設定、車輛也辦理車貸，不僅信用卡已經刷爆，還有個人信用貸款，債務加利息越滾越多，面臨走投無路的困境。

在朋友介紹下，她在6月中與王天佑店長接洽，並同步找了三家房仲委託銷售。沒想到法院6月底就寄來通知，預告將查封房產、進行法拍，最快一個月內可能就執行！這不只是一次房屋銷售委託，更是一場與時間賽跑的真實人生轉捩點。

王天佑店長在瞭解分析後，向客戶回報「房屋市價大概1,300-1,400萬元左右，應該可以還清你的負債！」客戶聽到後相當驚訝，並表示「其它仲介僅回報1,000至1,200萬元的價格。」對此，王天佑直言，連鄰居都願意開價1,200萬元，就算是急售，但其它仲介這樣壓價真的誇張。他也向屋主保證「我一定竭盡所能幫妳賣出好價格！」

之後王天佑店長憑藉永慶房產集團強大的聯賣制度，在委託滿一個月時，成功用符合市場行情的1,400萬元價格售出，扣除所有債務與花費，屋主最終留有約40萬元現金。她感激地說，「沒想到還完債務，還能留下一點錢在身邊。要不是天佑，自己跟女兒可能已經流離失所了。」

專業整合代書與債權人 法院撤銷拍賣

簽訂買賣契約後，王天佑店長並未停下腳步。他主動聯繫永慶特約代書團隊，請他們協助與債權人溝通，確保債權人即時向法院撤銷法拍程序，保護買方權益、也化解法拍危機。而過去是消防替代役的王天佑店長，曾遇到老翁心肌梗塞突發事件，因他即刻CPR而搶救成功，面對工作上的＂搶救＂，他更是全心全意。他表示，「這不只是一筆買賣，更是替這位單親媽媽與兩個孩子爭取了一線生機。」也因這份「誠實」與「使命必達」，備受客戶好評與信任，王天佑團隊8月更創下台中地區業績第一、全國第二的佳績。

正如永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說「誠實不一定能成交房子，但能贏得信賴。」在王天佑帶領下，永慶不動產台中勤美園道店加盟店證明，誠實與效率並不衝突，只要用心就能創造雙贏，一起為客戶創造最大價值，協助困境中的客戶離開泥沼、重啟人生。

▲用「誠實」與「使命必達」贏得客戶信任，永慶不動產台中勤美園道店加盟店8月創下台中業績第一的佳績。