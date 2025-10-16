有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會　贈月餅、關懷弱勢長輩

▲有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會攜手永慶加盟四品牌淡水聯賣區採購480盒月餅禮盒，關懷華山基金會弱勢長者。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

中秋月圓人團圓，有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會攜手永慶加盟四品牌淡水聯賣區，特別採購真善美社福基金會中秋禮盒，超過480盒送給華山基金會長年照護關懷的弱勢長者，並與基金會志工一同走訪長者家庭，將月餅與中秋物資親手送到長者手中，傳遞中秋節溫暖與祝福。

華山基金會自1999年成立，長期照護失能、失依及失智的弱勢長輩，每年中秋節均會依據長輩生活需求，提供生活物資，協助長輩安心生活與照顧。今年有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會號召新北市淡水、萬里、金山、石門、三芝區及基隆市等地區同仁認購中秋禮盒，與華山基金會物資一同送到長輩手中，讓弱勢長者在中秋佳節感受到社會的溫暖與關懷。

▲有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會與華山基金會志工走訪長者家庭，將物資與月餅禮盒交付長輩手中。

值得一提的是，有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會與真善美社福基金會聯名合作，用心打造專屬公益中秋禮盒，內含老字號「順成蛋糕」、中秋必吃的蛋黃酥、鳳梨酥，以及口感清爽、健康的堅果塔，不僅送給華山基金會的長輩，也同時幫助喜憨兒獲得工作機會，讓他們認真的手藝化作溫暖，傳遞給長輩滿滿關懷。

有巢氏房屋台慶不動產公益主委江長陵表示，華山基金會長期幫助弱勢長輩，我們相當認同他們理念，聯手淡水聯賣區的加盟店認購250盒，透過實際行動讓長輩快樂過中秋。由於花蓮光復鄉9月底發生的災情，我們再加碼採購逾200盒中秋禮盒，華山基金會志工已將150盒先配送到花蓮長輩手中，希望能提供華山基金會更多資源，讓花蓮災區長輩也能開心過中秋。

永慶房產集團除了提供買賣房屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動贊助國中小運動發展、支持公益團體的公益商品及舉辦捐血、愛心園遊會等活動，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。

