　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園市成屋交易盤點　「中壢」價量居冠、中古屋便宜20萬

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲「中壢區」價量雙雙居桃園市之冠，住宅需求大。近來新成屋、中古屋出現議價空間！（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

桃園市作為雙北人口主要移入區，成屋交易相當頻繁。永慶房產集團盤點桃園市近一年屋齡5年以上成屋實價登錄資料發現，「中壢區」成屋不僅平均單價高、交易量更是桃園市第一！「龜山區」則有近4成交易量集中在屋齡5年以下的新成屋（以下簡稱新成屋），反之「龍潭區」、「平鎮區」則是屋齡30年以上的老宅（以下簡稱老宅）交易佔比最高，但價格卻與屋齡5～30年中古屋（以下簡稱中古屋）相當。

南桃園中心「中壢區」　價量有撐

[廣告]請繼續往下閱讀...

「中壢區」做為南桃園的發展重心，不僅各屋齡層交易量是桃園市第一，在每坪均價上，僅中古屋均價略低於桃園區0.9萬元外，新屋和老宅每坪均價也為桃園市最高，顯示市場需求大、支撐性強。有巢氏房屋內壢車站加盟店長黃智業指出，中壢發展時間早、生活機能健全，且工業區提供就業機會，高鐵所在的「青埔重劃區」交通便利，對於周遭行政區、甚至雙北居民有強大吸引力，帶動剛性需求。

黃智業店長指出，在中壢買房最先要考量的是工作因素！雙北通勤族以青埔區域的新成屋為主，在地人多數優先考慮市區相對便宜的3字頭中古屋。目前新成屋、中古屋房價都有超過1成以上的跌幅，現在進場有機會買到高CP值物件。

「龜山區」新屋4字頭房價、還有議價空間

「龜山區」吸納雙北外移人口，37%交易量集中在屋齡5年以下的新成屋，是桃園新成屋交易佔比最高區域。永慶不動產A7文青豐岳加盟店東翁志強指出，龜山區新成屋交易量主要集中在機捷A7體育大學站一帶，最大優勢在比雙北親民的房價、屋齡普遍新，加上便利的「基北北桃都會通」1,200元通勤月票，造就過半購屋族來自雙北，隨著大量新屋持續交屋，短期新成屋交易量仍佔一定比重。

翁志強店東解釋，機捷A7站是近幾年才開始建設，生活機能上尚未完備，但它離長庚醫院及林口鬧區僅需5-10分鐘車程，足夠補足機能。對於想要買新房子的雙北首購族來說，新房子4字頭房價、每坪3-5萬元的議價空間，加上新青安政策鬆綁利多釋出，此區是相當不錯的選擇。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲桃園市「龜山區」新成屋集中在機捷一帶，便捷交通加上僅雙北一半價格，吸引雙北通勤族湧入。

「龍潭區」、「平鎮區」老宅房價不輸中古屋

「龍潭區」、「平鎮區」的老宅交易佔比直逼4成，是桃園市最高的兩個行政區，且老宅平均單價更與中古屋相當。永慶不動產龍潭北龍加盟店東葉日舜表示，「龍潭區」新建案少，早期開發的建案到現在屋齡已高，所以老宅交易佔比相對高。也因為老宅多為透天厝，因此換算每坪單價比中古屋高。近年受益於科學園區設立，令龍潭住宅需求相當穩定，加上還有軍公教的剛性購屋需求，以及中古屋每坪19.4萬元，幾乎是桃園熱門行政區的一半價格，吸引外來客的青睞。

有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志指出，「平鎮區」早期設立多個工業區，有充足就業機會，建商當時也積極推案，因此市場供給以老宅為主，購屋族群也以就業需求的在地客居多，加上新建案少、中古屋漲幅不明顯，反而讓透天厝老宅單價堪比中古屋。此外，平鎮區交通便利，除了現有的鐵路地下化建設，距離中壢僅5-10分鐘車程、每坪均價至少便宜5萬元以上，預算有限的購屋族，可以將此區列入參考。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲桃園市老宅交易佔比高的「平鎮區」，2字頭房價更顯親民。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，在北台灣捷運系統陸續建置下，讓「基北北桃」一日生活圈成形，雙北高房價引發近年來的脫北潮，而這些外移人口讓桃園房市獲得支撐。陳金萍提醒，買新？還是買舊？最重要的是購屋者的自身需求、負擔能力，例如雙北通勤族可以沿著機捷沿線找適合物件，若是小換大的換屋族，則可考慮坪數實在的中古屋或透天厝老宅。短期來看，新青安政策鬆綁可能帶動買房需求稍微回溫，但整體房市仍會呈現量縮價跌的趨勢，有志購屋者可把握買方市場氛圍、多方議價。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！　媽媽急奔派出所
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

「說一句氣話，補兩句甜言蜜語」！2：1法則教你救回差點吵散的感情

快訊／16:42西南部海域規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

華航迪士尼彩繪機11/19首航洛杉磯　指定航線7折起

新竹縣佈建托育場所、敬老卡服務升級　老中青幼「通通照顧」打造幸福世代共融城市

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了：被盜刷9萬多台幣

有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會　贈月餅、關懷弱勢長輩

10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請假

新竹縣青委走訪彰化　交流產業發展及青年事務經驗

桃園市成屋交易盤點　「中壢」價量居冠、中古屋便宜20萬

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

「說一句氣話，補兩句甜言蜜語」！2：1法則教你救回差點吵散的感情

快訊／16:42西南部海域規模4.1地震　4縣市有感「最大震度2級」

華航迪士尼彩繪機11/19首航洛杉磯　指定航線7折起

新竹縣佈建托育場所、敬老卡服務升級　老中青幼「通通照顧」打造幸福世代共融城市

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了：被盜刷9萬多台幣

有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會　贈月餅、關懷弱勢長輩

10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請假

新竹縣青委走訪彰化　交流產業發展及青年事務經驗

桃園市成屋交易盤點　「中壢」價量居冠、中古屋便宜20萬

數位金融滿意度86％！集保結算所調查指引未來發展路徑

T-ara又有人要結婚了！王恩晶曬喜訊「老公是大8歲導演」

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題

生活熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

掃20包糖日老闆再來台　1招溝通笑翻網

快30歲才知道！耳鼻喉科「1項目」過來人狂讚

全台大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

她已買車票「才知光復鄉不能去」！堰塞湖現況曝光

苗栗正義哥護童中刀！啦啦隊女神2度探望

57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

風神颱風估明天生成　周末全台有雨「高溫降8度」

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

美麗華《鏈鋸人》特別場吸千人夜排！4人跌落水池

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

台大商圈「租轉買」力道強　在地點名3大低總價產品

台大商圈「租轉買」力道強　在地點名3大低總價產品

第一學府台大商圈房市指名度高，不少與台大有連結的民眾「以買代租」。在地房仲介紹3大熱門產品，總價2000萬元內就可入手2房，包括捷運共構的「戀戀台大」、「溫州國宅」以及公館和溫州商圈的公寓。

永慶加盟四品牌高雄經管會「棒球親子家庭日」

永慶加盟四品牌高雄經管會「棒球親子家庭日」

永慶加盟四品牌花蓮經管會支持植物人安養

永慶加盟四品牌花蓮經管會支持植物人安養

永慶加盟四品牌號召全台捐血

永慶加盟四品牌號召全台捐血

台北市與新竹縣買3房大樓　中位數總價突破2000萬元

台北市與新竹縣買3房大樓　中位數總價突破2000萬元

關鍵字：

永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面