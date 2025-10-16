桃園市成屋交易盤點　「中壢」價量居冠、中古屋便宜20萬

▲「中壢區」價量雙雙居桃園市之冠，住宅需求大。近來新成屋、中古屋出現議價空間！（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

桃園市作為雙北人口主要移入區，成屋交易相當頻繁。永慶房產集團盤點桃園市近一年屋齡5年以上成屋實價登錄資料發現，「中壢區」成屋不僅平均單價高、交易量更是桃園市第一！「龜山區」則有近4成交易量集中在屋齡5年以下的新成屋（以下簡稱新成屋），反之「龍潭區」、「平鎮區」則是屋齡30年以上的老宅（以下簡稱老宅）交易佔比最高，但價格卻與屋齡5～30年中古屋（以下簡稱中古屋）相當。

南桃園中心「中壢區」 價量有撐

「中壢區」做為南桃園的發展重心，不僅各屋齡層交易量是桃園市第一，在每坪均價上，僅中古屋均價略低於桃園區0.9萬元外，新屋和老宅每坪均價也為桃園市最高，顯示市場需求大、支撐性強。有巢氏房屋內壢車站加盟店長黃智業指出，中壢發展時間早、生活機能健全，且工業區提供就業機會，高鐵所在的「青埔重劃區」交通便利，對於周遭行政區、甚至雙北居民有強大吸引力，帶動剛性需求。

黃智業店長指出，在中壢買房最先要考量的是工作因素！雙北通勤族以青埔區域的新成屋為主，在地人多數優先考慮市區相對便宜的3字頭中古屋。目前新成屋、中古屋房價都有超過1成以上的跌幅，現在進場有機會買到高CP值物件。

「龜山區」新屋4字頭房價、還有議價空間

「龜山區」吸納雙北外移人口，37%交易量集中在屋齡5年以下的新成屋，是桃園新成屋交易佔比最高區域。永慶不動產A7文青豐岳加盟店東翁志強指出，龜山區新成屋交易量主要集中在機捷A7體育大學站一帶，最大優勢在比雙北親民的房價、屋齡普遍新，加上便利的「基北北桃都會通」1,200元通勤月票，造就過半購屋族來自雙北，隨著大量新屋持續交屋，短期新成屋交易量仍佔一定比重。

翁志強店東解釋，機捷A7站是近幾年才開始建設，生活機能上尚未完備，但它離長庚醫院及林口鬧區僅需5-10分鐘車程，足夠補足機能。對於想要買新房子的雙北首購族來說，新房子4字頭房價、每坪3-5萬元的議價空間，加上新青安政策鬆綁利多釋出，此區是相當不錯的選擇。

▲桃園市「龜山區」新成屋集中在機捷一帶，便捷交通加上僅雙北一半價格，吸引雙北通勤族湧入。

「龍潭區」、「平鎮區」老宅房價不輸中古屋

「龍潭區」、「平鎮區」的老宅交易佔比直逼4成，是桃園市最高的兩個行政區，且老宅平均單價更與中古屋相當。永慶不動產龍潭北龍加盟店東葉日舜表示，「龍潭區」新建案少，早期開發的建案到現在屋齡已高，所以老宅交易佔比相對高。也因為老宅多為透天厝，因此換算每坪單價比中古屋高。近年受益於科學園區設立，令龍潭住宅需求相當穩定，加上還有軍公教的剛性購屋需求，以及中古屋每坪19.4萬元，幾乎是桃園熱門行政區的一半價格，吸引外來客的青睞。

有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志指出，「平鎮區」早期設立多個工業區，有充足就業機會，建商當時也積極推案，因此市場供給以老宅為主，購屋族群也以就業需求的在地客居多，加上新建案少、中古屋漲幅不明顯，反而讓透天厝老宅單價堪比中古屋。此外，平鎮區交通便利，除了現有的鐵路地下化建設，距離中壢僅5-10分鐘車程、每坪均價至少便宜5萬元以上，預算有限的購屋族，可以將此區列入參考。

▲桃園市老宅交易佔比高的「平鎮區」，2字頭房價更顯親民。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，在北台灣捷運系統陸續建置下，讓「基北北桃」一日生活圈成形，雙北高房價引發近年來的脫北潮，而這些外移人口讓桃園房市獲得支撐。陳金萍提醒，買新？還是買舊？最重要的是購屋者的自身需求、負擔能力，例如雙北通勤族可以沿著機捷沿線找適合物件，若是小換大的換屋族，則可考慮坪數實在的中古屋或透天厝老宅。短期來看，新青安政策鬆綁可能帶動買房需求稍微回溫，但整體房市仍會呈現量縮價跌的趨勢，有志購屋者可把握買方市場氛圍、多方議價。