2025Q3政大永慶即時房價指數跌幅再擴大！台中以南三都指數季跌幅皆超過3%

▲2025Q3政大永慶即時房價指數顯示，全台和七大都會區房價指數全面下跌，且跌幅較前季有擴大的趨勢。圖為房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

最新2025Q3的「政大永慶即時房價指數」出爐，數據顯示，全台和七大都會區指數全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季全台指數跌幅為2.8%。細看到各都的表現，台中、台南和高雄指數跌勢最明顯，季跌幅皆逾3%，桃園跌幅2.9%，新竹縣市跌幅2.3%，台北、新北跌幅較輕，跌幅約在2%上下。

2025Q3全台和七都即時房價指數持續修正！且跌幅有擴大的趨勢

2025Q3全台即時房價指數較上季下跌2.8%。永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮與第七波信用管制影響下，房市熱度明顯降溫。到了今年上半年，延續去年下半年的市況，房市交易仍冷。

到了今年第三季，川普於8月宣布對台課徵20%關稅，且目前房市政策尚未放寬，房市交易量縮持續，帶動部分屋主讓利求售，使七都房價出現跌幅擴大的趨勢。郭翰補充，不過9/4行政院拍板將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2放款比率限制外，讓銀行可釋放更多放款量能，有望提高首購族的購屋意願。

高雄、台南本季跌幅居七都之最！跌幅介於3.5%～4.5%之間

2025Q3高雄即時房價指數季跌幅為4.4%，為七都最高。郭翰說明，高雄近年來受益於台積電的設廠投資，不僅帶動全市土地上漲，房價也跟著水漲船高。然而，自去年下半年開始，受房貸緊縮及信用管制的衝擊，房價開始緩步修正。而今年房價仍持續下修，且幅度加大，高雄從上一季指數小幅修正0.9%後，這季再擴大至4.4%，整體房價呈現走跌趨勢。

至於2025Q3台南即時房價指數季跌幅為3.6%，居七都第二。郭翰指出，台南近年來受惠於科技題材的帶動下，房價急速飆漲，但當地薪資漲幅遠不及房價飆升速度，房價已開始鬆動，支撐力不足。數據顯示，台南今年房價繼續下修，從上一季指數下跌2.7%後，這季再擴大至3.6%，房價持續下跌。

最後，郭翰補充，目前房市的觀望氣氛仍存，但相較去年下半年，整體氛圍明顯穩定許多。買方態度不再僅是觀望，看屋、比價等購屋行程轉趨積極，且9/4新青安的鬆綁，也帶來正向影響。整體而言，若國內經濟沒有大幅變動，隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，以及自住需求穩定進場，預期第四季房市有望維持穩健格局。

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數」可參考下方連結：https://rer.yungching.com.tw/



