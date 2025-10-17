超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

▲陸女花大錢要求進口建材。（圖／翻攝極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

武漢市民王姓女子四年前為婚房裝潢，因輕信「原裝日本進口板材」的宣傳，花費35萬元（人民幣，下同；約合新台幣150萬元）簽約裝潢公司。然而，她在裝潢中途赫然發現，全屋板材和五金配件並非合約約定的日本或德國進口產品，部分包裝上甚至標註「Made in China」，讓她一氣之下告到法院。

極目新聞報導，王女四年前為婚房裝潢，2020年12月，她看中商場內「日標住建」門市宣傳的「原裝日本進口板材、F4星環保等級、裝完即住」，當下就決定選擇該品牌。

然而，直到2021年8月18日，距離約定竣工日已過去近3個月，王女到施工現場查看進度時，察覺到兩個廁所的浴室櫃板材質感與合約約定材質不符。她對全屋材料逐一排查，卻發現了更多問題。

報導指出，全屋櫃體板材及五金件並非合約約定的日本進口，鋁合金門窗五金件不是德國進口，陽台鋁合金重型移門的玻璃也不是合約約定的防紫外綫玻璃等。

▼鉸鏈包裝盒上明確寫著Made in China。（圖／翻攝極目新聞）

王女表示，她找廠商對質，對方一開始堅稱材料100％進口，但在被戳穿包裝上標有「Made in China」之後，又改口稱鉸鏈是「國內產運到日本，再進口回中國」，算正規進口。

由於對方持續拖延，王女委託第三方機構進行驗收，最後的報告顯示，裝潢存在「材料不符約定、工藝不達標」等89處違約。隨後，廠商承認兩項關鍵問題：一是櫃門板材因「無進口同款顏色」，私自更換為陸產顆粒板；二是支撐腳、衣通桿等五金件，是「下單時遺漏『進口』備註」。

針對「鉸鏈是進口」的說法，該工作人員出示的海關報關單中「鏈底座」的「原產國」與「最終目的地」均標註為中國。武漢市商務局就此諮詢給出明確回覆：「那叫出口轉內銷。進口應該是產自國外的東西，那肯定要產自境外的，境外的才叫進口」。

目前，王女提出索賠人民幣83.39萬元，包括工程款退賠79.18萬元、未履行部分退款2.42萬元、監理費6300元及精神撫慰金1萬元。王女直呼，「房子沒住過，錢花了，還搭進去四年時間，精神損失根本沒法算。」