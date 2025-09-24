洪錦瑋奪漆作裝潢國手資格　拚2025亞洲技能競賽為國爭光

▲雲嘉南分署培訓的洪錦瑋，將代表台灣出戰2025亞洲技能競賽漆作裝潢職類。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「讀書不在行，那就學藝吧！」來自彰化二林的19歲少年洪錦瑋，靠著不斷練習與堅持，終於在9月初落幕的國手選拔中脫穎而出，正式取得「漆作裝潢職類」國手資格，將代表我國參加今年11月登場的「2025第3屆亞洲技能競賽」，以及明年的「2026第48屆國際技能競賽」，朝世界舞台邁進。

洪錦瑋自國三進入技藝班後，意外發現自己對漆作的興趣與天賦。首度參賽便在第52屆全國技能競賽青少年組摘下銀牌，雖曾在第53屆分區賽僅獲佳作一度失落，但最終於第54屆全國技能競賽勇奪金牌，成功圓夢成為國手。他回憶備賽過程，每日練習長達14至15小時，在南分署訓練師林裕強的指導下，反覆修正技巧、穩定手感，直至成品近乎完美，讓他能在比賽中冷靜發揮。

洪錦瑋表示，每次完成作品時，所有辛苦都值得。面對即將來臨的亞洲與國際賽事，他除了精進技術，更著重心理調適與時間管理，期盼把台灣青年堅毅專注的精神帶上國際舞台。雲嘉南分署長劉邦棟則指出，洪錦瑋的故事正是技能教育翻轉人生的最佳例子，他一步一腳印闖出屬於自己的道路，也為其他學科成績不理想的孩子示範另一條成功模式。

2025亞洲技能競賽將於11月27日至29日在台北南港展覽館舉行，睽違30年由台灣再度主辦，包含青年組與青少年組共44個職類；緊接著2026國際技能競賽則是全球最高殿堂。更多賽事資訊可至官網 技能競賽充電讚 或臉書、IG。