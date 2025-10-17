　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金價太貴了！陸年輕人愛上「租黃金」結婚　7天租一套不到千元

▲中國新人開始以租黃金代替購買。（示意圖／CFP）

▲中國新人開始以租黃金代替購買。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

在國際金價飆升的背景下，「租黃金」正悄悄成為中國年輕人間的新風潮。特別是在婚禮場合中，越來越多新人選擇以租賃取代購買，不僅能保留儀式感，也可避開高價壓力。

據《封面新聞》報導，成都居民陳太太近日剛舉行婚禮，她透過當地珠寶租賃平台租下總重超過50克的重工黃金首飾，包括龍鳳手鐲、項鍊、耳環與戒指，7天租期花費不到1000元（人民幣，下同，約新台幣4,300元）。她笑說，「若要買下這套飾品，以現在每克1235元計算，至少要6萬多元（約新台幣26萬元），婚禮過後根本不會再戴，放著也浪費。」

據杭州一家珠寶租賃平台負責人透露，進入10月婚禮旺季以來，訂單量明顯成長，較去年同期增加不少，其中90後、00後新人佔比超過八成。她表示，目前最受歡迎的是50克至100克的全套婚禮金飾，租期7天、按克計價，薄款龍鳳環租金為28元／克、大氣豬牌30元／克、硬金龍鳳環38元／克。

▲。（示意圖／CFP）

▲租黃金辦婚禮的新人有越來越多的趨勢。（示意圖／CFP）

杭州某珠寶租賃平台負責人透露，進入10月婚禮旺季以來，訂單量較去年同期增長不少，其中90後、00後新人佔比超80%。

除了婚禮需求外，日常佩戴的輕量金飾租賃也逐漸盛行。在北京工作的95後白領林小姐透露，自己每月花約200元（約新台幣860元）租賃不同款式的金飾，「今天戴細手鍊，明天換小吊墜，不用花大錢就能天天換風格，金價漲不漲都跟我沒關係。」她笑說，用租的方式取代購買，讓她不再糾結「要不要買」，既靈活又實惠。

針對近期金價持續上攻，國泰海通期貨貴金屬資深研究員劉雨萱提醒，投資人須謹慎看待金市多頭行情。她指出，目前金價多項指標已顯示超漲跡象，黃金資金情緒與持倉量均達高位，但成交量下滑、期貨淨買單量開始回落，顯示市場或進入趨勢末期。同時，美國經濟數據近期反彈、美元走強，未來可能引發金價修正風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小S突缺席紅毯！　只剩派翠克、B2現身
獨／BLACKPINK抵台將下榻飯店現況曝　包整層住這套房
風神颱風估明生成　下周3地防豪雨
快訊／劉品言挺8月孕肚現身紅毯！
快訊／新堰塞湖恐溢淹　賴清德下令了！
3.15億大樂透得主領錢了！　只花250元就中獎
75萬韓YTR　穿深V禮服亮麗全場！
快訊／西裝裡面都沒穿！小煜蹦出超大胸肌
快訊／急尋幸運兒！　2張破億彩券得主未現身
陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金價太貴了！陸年輕人愛上「租黃金」結婚　7天租一套不到千元

海基會：隨時準備好與對岸恢復制度性聯繫

川普嗆加稅100%　香港財長：影響微乎其微

5歲男掉進燒烤店「炭盆」致全身燒燙傷　媽媽急徒手抱起兒

羅文嘉：一貫道信眾別再去大陸　對岸疑掌握人員名單

赴陸被捕一貫道信眾已達10人！海基會：今年抓更多「旅遊也出事」

緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

石破茂獻祭靖國神社　陸外交部怒：與軍國主義徹底切割！

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

陸茶飲店贈品「子宮形」玩偶　粉色及紅色兩款對應「月事」不同期

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

金價太貴了！陸年輕人愛上「租黃金」結婚　7天租一套不到千元

海基會：隨時準備好與對岸恢復制度性聯繫

川普嗆加稅100%　香港財長：影響微乎其微

5歲男掉進燒烤店「炭盆」致全身燒燙傷　媽媽急徒手抱起兒

羅文嘉：一貫道信眾別再去大陸　對岸疑掌握人員名單

赴陸被捕一貫道信眾已達10人！海基會：今年抓更多「旅遊也出事」

緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

石破茂獻祭靖國神社　陸外交部怒：與軍國主義徹底切割！

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

陸茶飲店贈品「子宮形」玩偶　粉色及紅色兩款對應「月事」不同期

金鐘獎／雷艾美炸出北半球！「胸前大開」畫面超香　高衩一路開到腿根

百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

金鐘獎／劉品言挺8月肚「腳踩12.5cm高跟鞋」走紅毯！曝照超音波超神巧合

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

無人機灑藥力抗紅火蟻　桃市智慧農業陸空雙管齊下

直擊／BLACKPINK開唱倒數！世運彩排「歌單曝光」　他當第一搶周邊

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

金鐘獎／安心亞性感登場！　白羽毛服「大秀深V曲線」閃耀紅毯

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

大陸熱門新聞

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

短劇《折腰》尺度太大慘遭下架　網點原因

中國「好房子」政策助推房市　專家：中古屋自生自滅

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

一夜入冬！中國多地將「斷崖式」降溫

清華自研「玉衡」晶片登《自然》 全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

超氣！花大錢買「原裝進口」建材　拆箱竟是Made in China

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

NBA中國賽上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

更多熱門

相關新聞

「亞洲瑞士」成富豪秘密金庫　459億金條塞爆

「亞洲瑞士」成富豪秘密金庫　459億金條塞爆

黃金價格在15日首度突破每盎司4200美元，刷新歷史紀錄。外媒報導指出，越來越多富豪開始將目光轉向實體金條，並選擇運到有「亞洲瑞士」之稱的國家存放，以避開短期市場波動和金融風險。

金價如雲霄飛車！銀樓老闆：這類人承受不了

金價如雲霄飛車！銀樓老闆：這類人承受不了

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

單打獨鬥的美國 vs.善用戰略空間的中國　貿易戰勝負是否悄悄逆轉

單打獨鬥的美國 vs.善用戰略空間的中國　貿易戰勝負是否悄悄逆轉

諾貝爾獎槓龜 陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

諾貝爾獎槓龜 陸媒評：沒拿洋獎項不是定義中國發展水平指標

關鍵字：

中國租黃金婚禮金價

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面