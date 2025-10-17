金價太貴了！陸年輕人愛上「租黃金」結婚　7天租一套不到千元

▲中國新人開始以租黃金代替購買。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

在國際金價飆升的背景下，「租黃金」正悄悄成為中國年輕人間的新風潮。特別是在婚禮場合中，越來越多新人選擇以租賃取代購買，不僅能保留儀式感，也可避開高價壓力。

據《封面新聞》報導，成都居民陳太太近日剛舉行婚禮，她透過當地珠寶租賃平台租下總重超過50克的重工黃金首飾，包括龍鳳手鐲、項鍊、耳環與戒指，7天租期花費不到1000元（人民幣，下同，約新台幣4,300元）。她笑說，「若要買下這套飾品，以現在每克1235元計算，至少要6萬多元（約新台幣26萬元），婚禮過後根本不會再戴，放著也浪費。」

據杭州一家珠寶租賃平台負責人透露，進入10月婚禮旺季以來，訂單量明顯成長，較去年同期增加不少，其中90後、00後新人佔比超過八成。她表示，目前最受歡迎的是50克至100克的全套婚禮金飾，租期7天、按克計價，薄款龍鳳環租金為28元／克、大氣豬牌30元／克、硬金龍鳳環38元／克。

除了婚禮需求外，日常佩戴的輕量金飾租賃也逐漸盛行。在北京工作的95後白領林小姐透露，自己每月花約200元（約新台幣860元）租賃不同款式的金飾，「今天戴細手鍊，明天換小吊墜，不用花大錢就能天天換風格，金價漲不漲都跟我沒關係。」她笑說，用租的方式取代購買，讓她不再糾結「要不要買」，既靈活又實惠。

針對近期金價持續上攻，國泰海通期貨貴金屬資深研究員劉雨萱提醒，投資人須謹慎看待金市多頭行情。她指出，目前金價多項指標已顯示超漲跡象，黃金資金情緒與持倉量均達高位，但成交量下滑、期貨淨買單量開始回落，顯示市場或進入趨勢末期。同時，美國經濟數據近期反彈、美元走強，未來可能引發金價修正風險。