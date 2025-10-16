陸「一口價金飾」漲價…多人瘋搶！　店員：忙到手都冒煙了

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國黃金價格近日再度刷新歷史新高，帶動市場搶購熱潮。隨著金價不斷攀升，多家黃金珠寶品牌預告將調整旗下「定價黃金」飾品售價，不少民眾趁漲前湧入門市購買。

據中國媒體報導，多家品牌專櫃表示，近期顧客明顯增加，許多人聽聞即將漲價後提前下單。周大福專櫃一名店員透露，「已有不少顧客搶在漲價前突擊購買，像大鳳簪、蝶戀花髮簪、故宮系列轉運珠這些都很受歡迎，最近忙到要『手腳並用』。」

不僅金飾熱賣，白銀商品也受到追捧。80後消費者徐楓坦言，雖然原本沒有打算購買黃金，但看著金價屢創新高，仍一度心動想買投資金條，「但又怕成為被割的『韭菜』，最後改買受金價帶動上漲的白銀飾品。」

▲「一口價」金飾上漲。（圖／CFP）

她指出，自己從大祥珠寶購買的寶寶銀鍊已漲至520元（人民幣，下同，約新台幣2250元）一對，而去年底同款售價不到300元（約新台幣1300元）、「這樣的漲幅讓我忍不住『上車』。」徐楓說，由於白銀銷售火爆，工廠供應量跟不上，相關品牌在銷售平台「融通銀」中甚至發布暫停上架的公告。

業者也坦言，調價消息發布後，門市迎來一波搶購潮。一名銷售人員笑說，「現在包裝都包到手都冒煙了，大家都趁漲價前把能買的都買走。」

周生生於10月16日起，正式調價，「一口價」黃金飾品漲幅在25至35%之間；周大福「一口價」金飾自本月20日起調價，漲幅在10至30%之間。此外，周大生「一口價」金飾預計在月底進行漲幅15%左右的調價，有潮宏基店員透露，調價後的標籤或將在近期到店。