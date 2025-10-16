　
大陸 大陸焦點 特派現場

「金價」如雲霄飛車！　陸銀樓老闆嘆：沒經濟能力的人承受不了

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價近日每克從920元漲到950元（人民幣，下同），午後又跌回去。一名銀樓老闆表示，這樣的金價跌起來像洩洪，漲幅跟雲霄飛車一樣。不過也有不少人藉機將家中黃金拿去變現，多家銀樓店員皆表示，回收訂單接到手軟。

據《中國藍新聞》報導，銀樓老闆表示，對於金價不斷高位震盪，沒有經濟能力的人，如果想上車，根本承受不起，「跌勢比錢塘江大潮還猛，沒點家底的根本扛不住！」

▲銀樓老闆表示，金價如雲霄飛車。（圖／翻攝自微博）

▲銀樓老闆表示，金價如雲霄飛車。（圖／翻攝自微博）

他還指出，一名顧客在最高點時，賣出500克黃金，1天賺了近5萬元，許多人看了想效仿，但午後金價迅速回吐漲幅，未及時出手者收益瞬間歸零。

報導指出，今年漲幅依舊居高不下，1月金價約639元／克，10月衝高至959元／克，年累計漲幅超50%；單日跌幅可達20至30元／克，但回檔後仍處歷史高點（如10月16日中國國內大盤價956元／克）。

▲近期不少人將黃金變現。（圖／CFP）

▲近期不少人將黃金變現。（圖／CFP）

對於金價浮動，專家分析認為，是多重壓力集中釋放，一是地緣風險降溫，巴以停火協議生效，削弱黃金避險需求，投機資金迅速撤離；二是美元走強施壓，聯準會升息預期升溫，美元指數攀升，持有黃金的機會成本增加。

專家提醒，短期波動難阻長期價值，但需敬畏市場波動，金價「洩洪」是資本情緒、政策賽局與地緣風險的集中釋放，理性配置方能守住財富本質。

「金價」如雲霄飛車！　陸銀樓老闆嘆：沒經濟能力的人承受不了

「金價」如雲霄飛車！　陸銀樓老闆嘆：沒經濟能力的人承受不了

