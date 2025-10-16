檢聲押恐怖脫褲男失敗！法官裁定請回原因曝　還附帶一條件

▲北市淫男褲子半脫逼近年輕女，當街爆發拉扯，現場畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名徐姓男子前天（14日）深夜，當街拉扯1位陌生女子，還半脫自己長褲「露鳥」意圖不軌，幸好熱心路人及時上前阻止，徐男涉犯公然猥褻等罪嫌被送辦，台北地檢署訊後聲押，台北地院今（16日）裁定徐男請回，但即日起到明年（2026年）1月31日止，每周五晚間6點到9點間，須向派出所報到1次，以防居無定所不到案。

徐男當街意圖非禮異性落網，被聲押卻連交保都不必，引起議論。法官裁定理由指出，徐男認罪，從監視畫面與其他事證，足認徐男涉犯公然猥褻、強制罪嫌，都是法定刑3年以下徒刑罪名，被告若聲請具保，依法不得駁回。

法官查明徐男雖沒錢交保，但非涉犯有羈押必要的重罪，因此准許請回，但考量徐男被路人制止時想逃，加上居無定所，先前另案曾被通緝，有逃亡之虞，因此命他即日起到明年1月31日止，每周五晚間6點到9點間，須向北市松山警分局松山派出所報到1次，確保他出庭。

本案發生於14日深夜10點多，59歲的徐男在北市松山區三民路南京三民捷運站附近，拉扯1位準備丟垃圾的20多歲女子，還半脫自己長褲「露鳥」、湊近女方說話，女子驚嚇尖叫反抗，多位路人與經過的機車騎士聞聲掉頭相助，逼使徐男罷手、女子幸無大礙。

警員趕抵現場逮捕徐男，依涉犯強制猥褻、公然猥褻、強制、性騷擾等罪嫌送辦，徐男向檢方供稱當時吸食強力膠，原本躲在建物角落上廁所，後來不知自己做了什麼，檢方訊後聲押徐男。